محافظ أسوان ورئيس تنمية الصعيد يتفقدا المنطقة اللوجستية بكركر

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، واللواء شريف أحمد صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، المشروعات المخطط تنفيذها ضمن المنطقة اللوجستية العالمية والتى تقع على مساحة 600 فدان بعد صدور القرار الجمهورى الخاص بها، وطبقاً لبروتوكول التعاون الذى وقع بين المحافظة والهيئة بضخ استثمارات ستصل إلى 1.8 مليار جنيه لتصبح قاعدة انطلاق تجارية وسياحية نحو دول الكوميسا وحوض النيل.

وتستهدف توفير فرص عمل حقيقية مباشرة وغير مباشرة للآلاف من الشباب الأسوانى، كما ستشمل المنطقة اللوجستية إنشاء موقف النقل الدولى على مساحة 200 فدان تضم مواقف انتظار لأكثر من ٦٠٠ شاحنة تمثل الجسر البرى للحركة التجارية بين مصر والأسواق الإفريقية، وأيضاً تستوعب رحلات الحافلات الخاصة بالركاب، كما ستضم مقر إدارة وقرية بضائع، ومحطات وقود، وموتيلات، وخدمات متنوعة من كافيهات، بجانب إنشاء مجمع الصناعات الغذائية بمساحة 40 فدان سيضم خطوط إنتاج لصناعات التمور ومركزات المانجو ، وغيرها من المحاصيل الزراعية التى تشتهر بها أسوان.

ورافق محافظ أسوان فى جولته التفقدية نائبته الدكتورة غادة أبوزيد، والمسئولين فى المحافظة والهيئة حيث تم تفقد الموقف المؤقت لحافلات الركاب وشاحنات البضائع والذى سيستوعب حوالى ١٨٠ حافلة وشاحنة بمساحة ١١ ألف م٢ مع تجهيزه بالمظلات والإنارة ودورات المياه العمومية ليكون بديل للموقف البرى الحالى والذى سيتم تطويره ورفع كفائته من أول فبراير المقبل.

وبعد ذلك قام المحافظ ورئيس الهيئة، بافتتاح مشغل الحرف اليدوية التراثية بالقرى النوبية بكركر والذى تم تجهيزه من قبل هيئة تنمية الصعيد بعدد ٢٥ ماكينة للخياطة والتفصيل، ولصناعة الكليم والسجاد مما ساهم فى تشغيل ٢٥ سيدة وفتاة بعد تدريبهم من خلال التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم على مدار ٣ أشهر، والمشغل تحت إدارة وإشراف جمعية تنمية المجتمع بقرى وادى كركر ، والتى قامت بإستكمال الإحتياجات الخاصة لتصنيع منتجات مستوحاة من البيئة والتراث النوبى من الملابس والمفروشات والسجاد والكليم وغيره.

فيما عقد اللواء أشرف عطية، لقاءاً جماهيرياً مع أهالى قرى كركر بحضور ياسين عبد الصبور نقيب المعلمين والقيادات النوبية، والذين وجهوا شكرهم للرئيس السيسى على هذه الجهود التنموية والخدمية لقرى كركر.

ووجه المحافظ، الجهات التنفيذية بتلبية مطالب المواطنين المتعلقة برفع مستوي المرافق العامة والخدمات المختلفة ، وعقب ذلك تفقد أشرف عطية يرافقه اللواء شريف صالح المجمع الصناعى الحرفى بقرية بلانة بمركز نصر النوبة والذى تم تنفيذه بنسبة 100 %، وبتكلفة ١١ مليون جنيه.

قامت هيئة تنمية الصعيد بضخ استثمارات ٣٥ مليون جنيه عبارة عن معدات وماكينات وآلات حرفية داخل 18 ورشة حرفية، و2 معرض لتسويق المنتجات وجارى تدريب المستفيدين من الشباب والفتيات على مدار ٣ أشهر ليوفر ذلك أكثر من ٢٠٠ فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وذلك ضمن 2 مجمع تم تنفيذهم ببلانة، والآخر بقرية الرمادى قبلى بمركز إدفو بهدف توفير المئات من فرص العمل المباشرة وغيرالمباشرة للشباب من خلال إقامة مشروعات حرفية وصناعية متنوعة تعمل على إقامة قاعدة إقتصادية واستثمارية واعدة داخل هذه التجمعات السكنية، والتى من بينها مشروع مجمع الدواجن التكاملى ببنبان بمركز دراو ، وبتكلفة تقديرية 236 مليون جنيه ، وبطاقة 3.6 مليون طائر فى العام الواحد.

وفى ختام جولتهم تفقد عطية وصالح مركز الغسيل الكلوى الجديد بمجمع المبانى الحكومية ببلانة، والذى تم تشطيبه وتجهيزه بالجهود الذاتية حيث يضم ٥ ماكينات للغسيل الكلوى ومخطط أن تصل طاقته إلى ٢٠ ماكينة لتقديم الخدمة العلاجية لأهالى بلانه والقرى المجاورة.