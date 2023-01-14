السبت 14 يناير 2023
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د. محمد الباز
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فن

وائل جسار وأدم يستعدان لإحياء حفلًا غنائيًا في ألمانيا.. 25 فبراير

وائل جسار وأدم
وائل جسار وأدم

يستعد النجم اللبناني وائل جسار لإحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا مساء يوم 25 فبراير المقبل وسط جمهوره بمدينة كريفيلد بألمانيا.

ومن المقرر أن يشارك النجم وائل جسار في الحفل المطرب أدم، ويقام الحفل للجالية العربية المقيمة بألمانيا ضمن جولة وائل جسار الغنائية في عدد من الدول الأوروبية.

ويقدم وائل جسار خلال الحفل لجمهوره باقة متنوعة من أشهر أغنياته القديمة والحديثة ومنها: “غريبة الناس، وتوحشيني، وجرح الماضي، ولا في الأحلام، ومشيت خلاص، ونسم علينا الهوى لفيروز، وقال إيه بيسألوني لوردة، وزي الهوى للعندليب عبد الحليم حافظ” وغيرها من الأغنيات التي يتفاعل معها جمهوره.

آخر أعمال وائل جسار الغنائية

وطرح النجم اللبنانى وائل جسار مؤخرًا أغنية بعنوان "لو تخاصمني"، على "يوتيوب"، ومواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، والأغنية من كلمات لؤي الجوهري، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع محمود يحيى.

كلمات أغنية لو تخاصمني

"حبيبي لو تخاصمني انا مين يقاسمني ايامي الجايه وجنبه هعيش مين هيكلمني مين يتحملني في الدنيا أكيد غيرك انت مافيش مين يتعب دايمًا علشاني يعرف أسراري وحكايتي مين اللي معاه بقي مفتاحي وفاهمني وحافظ  دخلاتي طب مين في جناني يعقلني وف كل حالاتي هيقبلني ارجعلي بعادك ده قاتلني وقفللي حياتي حبيبي لو تخاصمني انا مين يقاسمني أيامي الجايه وجنبه هعيش حبيبي يالي واحشني انت معيشني كام يوم في غيابك صعبين موت طب مين يسمعني مين هيدلعني واضحك وانا جنبه بعلو الصوت".

كما طرح المطرب اللبناني وائل جسار أغنية تحمل اسم "أنا مش مصدق"، على "يوتيوب" والأغنية من كلمات منصور الشادي، وألحان وليد سعد، وتوزيع مكس وماستر أحمد إبراهيم.

وكان النجم اللبناني وائل جسار قد أطلق أغنية أخرى بعنوان "ولا في الأحلام"، والتي صورها على طريقة الفيديو كليب، من إخراج فادي حداد.

تدور قصة فيديو كليب "ولا في الأحلام" حول صحفية جميلة تأتي لتصوير تقرير مع وائل فيقع في حبها، ويقرر أن يقدم لها جولة كاملة على المنطقة التي يعيش فيها ليكسب ودها، والأغنية من كلمات أحمد قطوط، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى شريف منصور، ميكس وماستر محمد جودة.

النجم اللبناني وائل جسار وائل جسار كريفيلد المانيا المطرب أدم أدم النجم وائل جسار لو تخاصمني

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