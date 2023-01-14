السبت 14 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

حزب إرادة جيل يشيد بزيارة رئيس الوزراء إلى شمال سيناء

النائب تيسير مطر
النائب تيسير مطر

أشاد النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، بالزيارة التى قام بها اليوم لشمال سيناء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء و٧ من وزراء الحكومة لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية على أرض شمال سيناء بناءا على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

وقال النائب تيسير مطر، في بيان له اليوم السبت، إن هذه الزيادة فى مطلع عام ٢٠٢٣ تبعث بعدة رسائل هامة للداخل والخارج فى مقدمتها أن الأمن مستقر على أرض شمال سيناء بفضل جهود القوات المسلحة والشرطة وأن الاستقرار دائم وان التنمية سلاح هام فى مواجهة أعداء الوطن وعناصر الإرهاب وأن أبناء شمال سيناء يتصدرون اهتمام القيادة السياسية والحكومة.

 

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بدأ صباح اليوم السبت جولة تفقدية موسعة بمحافظة شمال سيناء؛ لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بها، ويرافقه خلال الجولة كل من الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلميّ، واللواء أركان حرب، محمد عبدالرحمن ربيع، قائد الجيش الثانى الميدانى، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وكان في استقبال رئيس الوزراء ومرافقيه، اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، واللواء هشام الخولي، نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وفور وصوله، أكد رئيس مجلس الوزراء أن هذه الزيارة المهمة التي يقوم بها للبقعة الغالية من أرض مصر، تأتي في إطار متابعة المشروعات التنموية العديدة التي يتم تنفيذها على أرض الفيروز، ضمن الاستراتيجية القومية لتعمير سيناء، التي يتولاها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. 

إرادة جيل الأحزاب المصرية التعليم العالي والبحث العلمي التموين والتجارة الداخلية الجيش الثاني الميداني الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

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