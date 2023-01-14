«بتروجت» تنجح لأول مرة في تصنيع مكونات لتنفيذ مشروعات بترولية محليا

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماع مجلس إدارة شركة بتروجت الأول لعام 2023 والذي عقد بمقر الوزارة.

وتابع الوزير خلال الاجتماع عرضاً من المهندس وليد لطفي رئيس الشركة حول جهود تنفيذ استراتيجية عمل الوزارة للتصنيع المحلي في ورش التصنيع الخاصة ببتروجت البالغ عددها 5 ورش والمؤهلة برخص التصنيع العالمية (AS ME) في مجال المعدات الإستاتيكية، ورخصة (N Stamp) الخاصة بمعدات المحطات النووية، حيث نجحت بتروجت خلال 2022 في تصنيع أكثر من 366 معدة إستاتيكية بإجمالي أوزان تجاوزت 10 آلاف طن بقيمة بلغت 240 مليون دولار مقارنة بـ 350 مليون دولار حال استيرادها من الخارج.

وتم استعراض قيام الشركة بإنشاء أول ورش تخصصية لتصنيع المعدات الاستاتيكية بأسيوط لخدمة مشروعات القطاع بتلك المنطقة وبخاصة مشروعات شرکتی اسيوط وانوبك.





كما نجحت بتروجت خلال 2022، في تصنيع معدات استاتيكية متخصصة بخامات وأبعاد يتم تصنيعها لأول مرة في مصر، والتي كانت مقصورة على الاستيراد من الخارج فقط، حيث تم بنجاح تركيب واحد من أكبر أفـران المعالجة الحرارية المتنقلة للمعدات الاستاتيكية على مستوى العالم والذي تم تصنيعه بالكامل ذاتيا في ورش بتروجت، كما تم تصنيع مفاعلات الكيروسين REACTORS كمقاول عام لأول مرة في مصر، والانتهاء من أعمال تصنيع برج فراغي بوزن 500 طن وقطر 7.8 متر لاول مرة ايضا بمصر، بالإضافة إلى استخدام تقنية المعالجة الحرارية بإستخدام INTERNAL FIRING للمعدات

الإستاتيكية العملاقة وتصنيع المبادلات الحرارية بأقطار كبيرة غير مسبوقة تصل إلى 2 متر.

واستعرض الاجتماع خطة الشركة المستقبلية لإنشاء أول ورش تخصصية لتصنيع المعدات في المنطقة البترولية الحديثة بالتبين لتكون أكبر وأحدث ورش لتصنيع المعدات في المنطقة العربية وأفريقيا منها 81.4 مليار جنيه تعاقدات خارجية.

كما استعرض الاجتماع نجاح بتروجت تنفيذا لإستراتيجية قطاع البترول المصرى لتعظيم التواجد الخارجي لشركات القطاع في اقتناص تعاقدات جديدة خلال 2022 بلغت قيمتها 123.5 مليار جنيه منها تعاقدات خارج مصر بقيمة 81.4 مليار جنيه، وجاءت أهم المشروعات والتعاقدات الجديدة التي فازت بها الشركة في السعودية والإمارات.

وأكد المهندس طارق الملا أن تواجد شركات قطاع البترول خارج مصر يمثل عنصر قوة للقطاع والشركات التابعة ومن ضمنها بتروجت ويتماشى مع ما تتمتع به تلك الشركات من خبرات كبيرة وكفاءة تنافس كبرى الشركات العالمية العاملة في هذا المجال ، واضاف ان توطين التصنيع المحلى ياتي من ضمن الأهداف الرئيسية لقطاع البترول بهدف زيادة المكون المحلي في مشروعات القطاع داخل مصر واكتساب ميزة تنافسية جديدة تتيح التصدير للخارج خاصة مع تنامي الطلب العالمي على تلك المعدات الامر الذي يدعم من مشاركة القطاع الفعالة في دعم الاقتصاد الوطني، منوها بأن نجاح بتروجت في تصنيع عدد من المعدات الاستاتيكية المتخصصة والتي كان يتم استيرادها من الخارج يمثل انعكاس لنجاح استراتيجية القطاع لزيادة المكون المحلي ويزيد من قوة وتميز القطاع و اذرعه المتخصصة.

كما وجه بضرورة الالتزام الكامل بالمواعيد المحددة للانتهاء من الأعمال والمشروعات المسندة إلى الشركة خاصة مع أهمية دخول تلك المشروعات للخدمة في الوقت المحدد وبما يحقق العائد الإيجابي المرجو منها، ووجه بالبدء في إنهاء إجراءات إنشاء ورش التبين التخصصية لما لها من مردود كبير.

ووجه الوزير الشكر لكافة العاملين بشركة بتروجت على هذا الأداء والإخلاص في العمل والذي اسفر عن تحقيق تلك النتائج، متمنياً لهم استمرار النجاح والتميز.