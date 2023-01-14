السبت 14 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

بيزنطيو مصر يحيون ذكرى الرهبان المقتولين في سيناء على يد الوثنيين

الكنيسة
الكنيسة

تحيي الكنيسة البيزنطية، اليوم، ذكرى آباء الكنيسة الأبرار المقتولين في سيناء ورايثو، وهم كانوا زمرة من الرهبان الأبرار كانوا يعيشون في سيناء وعلى قمة الطور (رايثو)، قتلهم بدو سواحل البحر الأحمر العربيّة سنة 400، في عهد الإمبراطور كاديوس، مما حمل الإمبراطور يوستينيانوس سنة 527 على بناء الدير القائم إلى اليوم على جبل سيناء والمعروف منذ القرن التاسع بدير القدّيسة كاترينا، ليكون للرهبان مأوى وحصنًا منيعًا.

وبهذه المناسبة تلقي الكنيسة عظة قالت خلالها: لقد وعد الرّب يسوع المسيح تلاميذه بالسّلام دائمًا، قبل موته وبعد قيامته أيضًا، السّلام دومًا (راجع يو 14: 27 + لو 24: 36). لم ينل التلاميذ أبدًا هذا السلام ظاهريًّا، إنّما كسبوا السّلام بالمعاناة والكفاح، والمحبّة بالألم. وبالموت وجدوا الحياة. لقد لاقوا النصر المبهج أيضًا بعد هذا الموت حين استجوبوا وأدينوا فكانوا شهوداً حقيقيّن.

أجل، يوجد الكثير من الناس الممتلئين عذوبة في النّفس والجسد إلى حدّ تستطيع أن تخترق قلبهم حتّى الوريد، لكن حين يأتي فيما بعد العذاب والهموم، والتخلي من الداخل والخارج، لا يدرون إلى أين يذهبون، فيتوقفون عن كلّ فعل ومن كلّ هذا لا يتأتى أي شيء. وحين تأتي العواصف المخيفة، التخلّي الدّاخلي والتجربة من العالم الخارجي، من الجسد ومن العدو، فإنّ من يدري كيف يجتاز كلّ ذلك يجد السلام في الأعماق فلن يستطيع أحد أن ينتشله منه. لكنّ الذي لا يسلك هذه الطريق يبقى في الخلف ولا يتذوّق طعم السلام الحقيقي. هؤلاء هم الشهود الحقيقيين للرّب يسوع المسيح.

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وائل لطفي

الفاسدون يمتنعون

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