سفير مصر بالإمارات يشارك في أعمال الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة

يترأس السفير شريف عيسى، سفير مصر في أبو ظبي، الوفد المصرى المشارك في أعمال الدورة الـ 13 للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "أيرينا"، والذي يعقد على مدار يومى 14 و16 الجاري في أبوظبي، وذلك بمشاركة وفد من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية.

وتأتي تلك المشاركة في ضوء الاهتمام الذي توليه مصر للموضوعات ذات الصلة بالطاقة المتجددة، أخذاً في الاعتبار الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 بشرم الشيخ، وكذلك عضوية مصر في مجلس الوكالة لعامي 2023 و 2024، والحرص على المشاركة في كافة الفعاليات والاجتماعات الدولية للبناء على مخرجات مؤتمر شرم الشيخ، مع الأخذ في الاعتبار الاهتمام والتعاون القائم بين مصر والوكالة في تنفيذ المشروعات المشتركة.

وتساهم مصر بفعالية في أنشطة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، حيث تشارك في رئاسة الإطار التعاوني لتسهيل تمويل المشروعات، كما أنها تتعاون مع الوكالة في تنفيذ المبادرة الإفريقية التي تم إطلاقها خلال اجتماعات مؤتمر COP27 لتعزيز نشر الطاقة المتجددة في الدول الإفريقية بشكل مُنصف وميسور التكلفة.