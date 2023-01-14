السبت 14 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

أسامة الأزهرى يزور أقدم مسجدين بمقاطعة شينجيانج فى الصين (فيديو)

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

زار الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية- برفقة وفد من علماء الفكر والدين بالعالم الإسلامي- أقدم مسجدين بمقاطعة شينجيانج في الصين.

وزار الأزهري مسجد «يانغ كانغ» في مدينة أورموتشي، الذي أُنشئ قبل 120عامًا، ومسجد «عيد غا» العريق في مدينة كاشقر، وعمر المسجد 600 سنة، دعمًا للمسلمين هناك.

وقال الأزهري: «صلينا المغرب مقتدين بإمام المسجد، ثم صلينا العشاء جمع تقديم، فقدمني الوفد الكريم مشكورًا لإمامة الصلاة».

مقتطفات من زيارة الصين

وفي وقتٍ سابق، نشر الدكتور أسامة الأزهري،  عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، 3 فيديوهات تحت عنوان «مقتطفات من زيارة الصين».

وقال الأزهري: «حرصًا وغيرةً وتفقدًا لأحوال أشقائنا المسلمين في مقاطعة شينجيانج في الصين ورعاية لأحوال المسلمين في العالم، ودفعًا لأي أذى يمكن أن ينال واحدًا منهم، وسعيًا لتحقيق انسجام المسلمين مع كل المجتمعات والدول التي يوجدون فيها، حيث زرنا مدينة أورموتشي، ومدينة ألتاي، ومدينة كاشقار، حرصًا على الوجود المصري والأزهري في كل قضايا المسلمين حول العالم».

وأضاف الأزهري: «جلسنا إلى أشقائنا المسلمين واستمعنا إليهم، وزرنا المدن الكبرى التي يعيشون فيها حتى نرى أحوالهم عن قرب، ونطمئن على أمورهم».

https://fb.watch/i2ocporqXP/

https://fb.watch/i2nW6A3txy/?mibextid=RUbZ1f

الازهري رئيس الجمهورية للشؤون الدينية علماء الفكر والدين بالعالم الإسلامي شينجيانج في الصين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية

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