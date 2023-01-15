الأنبا ماركوس من القاهرة لدمياط.. المقرر المساعد للجنة شئون الأديرة بالمجمع

قرر مجمع مطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، المعروف باسم المجمع المقدس، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وسكرتارية الأنبا دانيال مطران المعادي، تعيين الأنبا ماركوس أسقف دمياط، مقررًا مساعدا للجنة الإيمان والتعليم بالمجمع المقدس.

ووُلِدَ في 8 مايو 1966 م، في قرية حصة مليج، شبين الكوم، المنوفية، وحصل على بكالوريوس التجارة سنة 1987 م، جامعة المنوفية، والتحق بالدير في 1994، وسيم راهبًا في 20 يناير 1997 م، في دير مارمينا، بصحراء كينج مريوط، بغرب الإسكندرية، باسم الراهب مرقس آفامينا، ونال نعمة الكهنوت سنة 2007، وعمل داخل الدير في أعمال متعددة: المزرعة - مجمع العمال - المطبعة، وسيم أسقفًا في 1 يونيو 2014 م، كأسقف عام لكنائس منطقة القبة والوايلي.

وفي 24 نوفمبر 2018 م، تم تجليسه كأسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري ورئيس دير القديسة دميانة، وقد شارك اللواء كمال شاروبيم محافظ الدقهلية في عشية سيامة الأساقفة الجُدُد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيث أن جزء من إيبارشية دمياط وكفر الشيخ وبراري بلقاس يتبع محافظة الدقهلية إداريًّا، وبعد تجليسه قام بتسليم خدمته في منطقة حدائق القبة لنيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام، والذي سيم في نفس اليوم.

هذا وقام البابا تواضروس الثاني بتعيين الأنبا دانيال أسقف ورئيس دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر، مقررًا للجنة شؤون الاديرة والرهبنة والرهبان، والأنبا ماركوس، أسقف دمياط مقرر مساعد، ووفقًا للتشكيل الجديد للجان المجمع المقدس، فتم تعيين الأنبا باخوم مطران سوهاج مقرر للجنة شئون الإيبارشيات، والأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر مقرر مساعدًا، أما لجنة الرعاية والخدمة فتم تعيين الأنبا يؤانس أسقف أسيوط مقررًا لها، والأنبا أسطفانوس أسقف ببا والفشن مقرر مساعد لتلك اللجنة.