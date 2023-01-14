سلسلة انفجارات تضرب فينيتسا وأوديسا جنوب غرب أوكرانيا

ذكرت صحيفة سوسيلن الأوكرانية، مساء السبت، بوقوع سلسلة انفجارات في مقاطعة فينيتسا وسط البلاد، ومدينة أوديسا جنوب غرب أوكرانيا.

كما دوت صافرات الإنذار اليوم في مختلف أنحاء أوكرانيا، وفقًا لما نقلته قناة روسيا اليوم.

وذكرت الصحيفة على قناتها على التيليجرام، "تسمع أصوات الانفجارات في فينيتسا".

يجدر الإشارة إلى أن أنباء ترددت فى وقت سابق من اليوم، بسماع أصوات انفجارات في أوديسا وكييف وبوتشا في ضواحي كييف، حيث دوت صافرات الإنذار اليوم في جميع أنحاء أوكرانيا.

ممثل أوكرانيا بمجلس الأمن يدعو لدعم خطة صيغة السلام

وفى وقت سابق من اليوم، دعا ممثل أوكرانيا بمجلس الأمن الدولي، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى دعم خطة صيغة السلام الأوكرانية، التي أطلقها الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، فيما أكد المندوب الروسي أن الخطة الأوكرانية غير واقعية، وأن روسيا ستحقق أهدافها في أوكرانيا بالوسائل العسكرية.

يأتي هذا وسط جدل غربي بشأن عدم فاعلية العقوبات الغربية التي فرضت على موسكو منذ بدء عمليتها العسكرية ضد أوكرانيا في فبراير 2022.

وفي السياق، قال كلايف مينزيس، الباحث ومحلل الاقتصاد السياسي لتليفزيون “Press TV” الأسيوي، إن ركود الاقتصاد العالمي ليست له علاقة بالصراع العسكري في أوكرانيا، لكن السبب الرئيس هو العقوبات الغربية ضد دول مثل روسيا، التي تعد المصدر الرئيسي للطاقة والغذاء في العالم.

يأتي هذا بينما خفض البنك الدولي توقعاته للنمو لعام 2023 إلى مستويات تتأرجح على شفا الركود في العديد من البلدان، مع اشتداد تأثير رفع أسعار الفائدة من البنك المركزي، واستمرار الحرب الروسية في أوكرانيا، وتعثر المحركات الاقتصادية الرئيسية في العالم.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا التي عاشت تحت العقوبات بعد إعادة ضم شبه جزيرة القرم في 2014، تمارس ضدها حرب عقوبات حقيقية، لكن الغرب لم يحقق أهدافه في تدمير البلاد.

وقال بوتين إن كل ما يتم القيام به في هذا المجال يهدف إلى تعزيز سيادة روسيا في المجال الاقتصادي، مضيفًا: "نضالنا من أجل أنفسنا ومن أجل مصالحنا ومن أجل مستقبلنا هو بالتأكيد مثال ملهم للدول الأخرى في سعيها من أجل نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب".