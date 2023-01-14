CSS.. قبلَ أنْ تتحوَّلَ الحُلولُ الصديقةُ للبيئةِ إلى كوارث

في الآونةِ الأخيرةِ تصدَّرَ المشهدَ البيئيَّ في مصرَ قضيَّةُ إمكانيَّةِ الاعتمادِ على ما سُمِّيَ مَجازًا بمادةِ الـCSS كوَقودٍ بديلٍ صديقٍ للبيئةِ في أفرانِ مصانعِ الأسمنتِ بدلًا منِ استخدامِ الفحم.

فمَا هذِه المادَّةُ وهلْ هي مادةٌ صديقةٌ للبيئةِ بحقٍّ دونَ أيِّ خطرٍ قدْ تُشكِّلُهُ عليها؟

الوَقودُ الثانويُّ المُستعاد "SRF"، هو أحدُ الأنواعِ الواعدةِ للوقودِ البديلِ الذي يُمكنُ أنْ يُمثِّلَ خِيارًا عاليَ الجودةِ كبديلٍ للوَقودِ الأُحفوريِّ في العديدِ مِنَ الصناعات، ويُطلَقُ عليهِ في إيطاليا "CSS"، وفي فرنسا "CSR"، ولكنْ في حقيقةِ الأمرِ كلُّها مُجرَّدُ تَرْجماتٍ مُختلفةٍ للـ"SRF".

رُبَّما يَعلمُ بعضُ المُتابعِينَ للشأنِ البيئيِّ قرارَ وزيرِ البيئةِ رَقْم (49) لسنةِ 2021 والذي ألزمَ مصانعَ الأسمنت المُستخدِمَةَ للفحمِ بإدماجِ الـ "RDF" في مَزيجِ الطاقةِ لديها، إلَّا إنَّ القرارَ لمْ يَخْلُ منْ بعضِ المشاكلِ الفنيَّة، فلمْ يُفرِّقِ القرارُ بينَ مصانعِ الأسمنت الرَّماديِّ ومَصانعِ الأسمنت الأَبيض، حيثُ يَستحيلُ استخدامُ الـRDF" " كوَقودٍ بديلٍ في صناعةِ الأسمنت الأبيضِ لتأثيرِهِ على درجةِ نَصاعةِ المُنتَجِ النهائي.

لذَا قدْ يَكونُ الوَقودُ الثانويُّ المُستعاد SRF/CSS"" بديلًا جيِّدًا للفحمِ كوَقودٍ بديلٍ خاصَّةً في الصناعاتِ والمَجالاتِ الأكثرِ استهلاكًا للطاقة.

غيرَ أنَّ هُناكَ جانبًا خَفيًّا لا بُدَّ وأنْ يُوضَعَ بِتَبعاتِه في الحُسبان، حيثُ يقومُ مصدرو هذِه المُخلَّفات بمَنحِ المُستورِدِينَ العديدَ مِنَ المَزايا مُقابلَ التخلُّصِ منْ هذهِ المُخلَّفات، وهوَ مَا يَعني إمكانيَّةَ اعتمادِ مُستوردي هذِه المُخلَّفات "CSS" على تلكِ المَزايا كعائدٍ اقتصاديٍّ دونَ الاهتمامِ بمَا سَيَئولُ إليهِ مصيرُ هذهِ المُخلَّفاتِ داخلَ مصر، وإذَا مَا كانَ سيَتمُّ استخدامُها كوَقودٍ بديلٍ منْ عَدمِه، وهوَ مَا يَعني أنَّ الأمرَ قدْ يتحوَّلُ بينَ عَشيَّةٍ وضُحاها منِ استيرادِ مُخلَّفاتٍ لاستخدامِها كوَقودٍ بديلٍ صديقٍ للبيئةِ إلى استيرادِ هذِه المُخلَّفاتِ للتخلُّصِ مِنها في مِصر.

لذا تقعُ على عاتقِ الجِهاتِ المَعنيَّةِ بمِصرَ مسئوليَّةٌ كبيرةٌ لِتَنظيمِ عمليةِ إدخالِ الـSRF"/"CSS إلى قطاعِ الصناعةِ المِصري، ووضعُ إطارٍ واضحٍ وأهدافٍ مُستقبليَّة- قابلةٌ للقِياس- وذلكَ للتخلِّي بشكلٍ تدريجيٍّ عنِ الفحمِ وتوطينِ صناعةِ الوقودِ الثانويِّ المُستعادِ كجُزءٍ أصيلٍ منْ سِياسةِ الطاقة، فلا بُدَّ منْ قَصرِ استيرادِ هذهِ المادةِ على المصانعِ المُستخدِمةِ للفحمِ كوقودٍ بديلٍ على أنْ يُصرَّحَ فقطْ بالكميَّاتِ التي تتوافقُ معَ احتياجاتِها الفعليَّةِ وطاقتِها الإنتاجية، كمَا يجبُ أنْ تُخصَمَ هذهِ الكميَّاتُ مِنَ الحصَّةِ الخاصَّةِ بتلكَ المصانعِ منْ مزيجِ الطاقةِ المُصرَّحِ لهَا بِه، لِنَضمنَ بذلكَ أنْ يَقتصرَ استيرادُ هذهِ المادةِ على استخدامِها للغَرضِ المُستورَدةِ منْ أجلِه وهوَ استخدامُها كوَقودٍ بديلٍ للوَقودِ الأُحفوري.

هذَا وأَتمنَّى أنْ يَكونَ هذَا المَقالُ إنذارًا مُبكِّرًا للتحرُّكِ بجِديَّةٍ وصَرامةٍ واتخاذِ التدابيرِ والإجراءاتِ والقَراراتِ اللازِمَة، قبلَ أنْ تَتحوَّلَ الحُلولُ الصَّديقةُ للبِيئةِ إلى كوارثَ بيئيَّةٍ لا تُحمَدُ عُقباهَا.