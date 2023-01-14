السبت 14 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

يمثل خطورة داهمة.. مدبولي: إعادة إنشاء مشروع للإسكان التعاوني بالعريش

مدبولي
مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تفقد مستشفى العريش اليوم ورأى كل أعمال التطوير التي جرت بها، فضلا عن متابعة مستوى الخدمات المقدمة.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته بمؤتمر صحفي أثناء تواجده بمحافظة شمال سيناء، اليوم السبت: «تفقدنا جزء من مشروعات الإسكان سواء رفع الكفاءة أو أعمال الإنشاء والتطوير بمدينة العريش، ومنه رفع كفاءة وإعادة إنشاء مشروع للإسكان التعاوني، لأنه أصبح يمثل خطورة داهمة على المواطنين فيه».

الدولة المصرية تدخلت لإعادة بناء مشروع الإسكان التعاوني

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تدخلت لإعادة بناء مشروع الإسكان التعاوني بالكامل ورفع كفاءته. 

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