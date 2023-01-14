السبت 14 يناير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيران تستدعى السفير البريطانى بسبب احتجاج بلاده على إعدام رضا أكبرى

ايران
ايران

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، السبت، عن استدعاء السفير البريطاني في طهران، بعد ساعات من الإعلان عن إعدام الإيراني- البريطاني علي رضا أكبري؛ لإدانته بالتجسس لصالح المملكة المتحدة.

وأفادت الوزارة في بيان: "ردا على التدخلات غير المتعارف عليها للمملكة المتحدة، بما يشمل مجال الأمن القومي للجمهورية الإسلامية، تم استدعاء سفير هذا البلد في طهران سايمون شركليف اليوم".

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فرنسا توصى مواطنيها بعدم السفر إلى إيران

فرنسا تدين إعدام على رضا أكبرى

وأدانت فرنسا "بأكبر قدر من الحزم" إعدام الإيراني البريطاني علي رضا أكبري، المتهم بالتجسّس في إيران، حسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، نشر السبت.

وقالت الوزارة: "تمّ استدعاء القائم بالأعمال في السفارة الإيرانية في باريس مرة أخرى صباح اليوم للتعبير عن استنكارنا"، وتحذيره من أنّ "انتهاكات إيران المتكرّرة للقانون الدولي لا يمكن أن تمرّ من دون رد، خصوصاً عندما يتعلّق الأمر بمعاملة مواطنين أجانب تحتجزهم هذه الدولة بشكل تعسّفي".

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الخارجية البريطانية تطالب إيران بوقف حكم الإعدام بحق رضا أكبرى

طهران الايرانية البريطاني علي رضا أكبري المملكة المتحدة إيران

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