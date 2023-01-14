السبت 14 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

أسامة الأزهري يؤم رجال الفكر والدين في العالم الإسلامي بأعرق مساجد الصين (فيديو)

وفد علماء العالم
وفد علماء العالم الإسلامي

أمَ الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، وفدا من علماء الفكر والدين بالعالم الإسلامي، لصلاة العشاء، في مسجد "عيد غا" العريق في مدينة كاشقر.

انشئ المسجد منذ ستمائة عام، وهو أكبر المساجد في الصين ومن أقدم مساجدها، وبني على مساحة 16800م، ويسع ما يزيد عن 20000 مصلي، ويحمل المسجد العمارة الإسلامية العريقة.

وكتب “الأزهري” في منشور عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "زيارتنا لمسجد (عيد غا) العريق في مدينة كاشقر، وعمر المسجد ستمائة سنة، وهو أكبر المساجد في الصين ومن أقدم مساجدها، حيث صلينا المغرب مقتدين بإمام المسجد، ثم صلينا العشاء جمع تقديم فقدمني الوفد الكريم مشكورًا لإمامة الصلاة".

وحول زيارة الأزهري لدولة الصين قال: حرصا وغيرة وتفقدا لأحوال أشقائنا المسلمين، في مقاطعة شينجيانج في الصين، ورعاية لأحوال المسلمين في العالم، ودفعا لأي أذى يمكن أن ينال واحدا منهم، وسعيا لتحقيق انسجام المسلمين مع كافة المجتمعات والدول التي يوجدون فيها، حيث زرنا مدينة أورموتشي، ومدينة ألتاي، ومدينة كاشقار، حرصا على الوجود المصري والأزهري في كافة قضايا المسلمين حول العالم".

وأضاف الأزهري: وقد جلسنا إلى أشقائنا المسلمين، واستمعنا إليهم، وزرنا المدن الكبرى التي يعيشون فيها حتى نرى أحوالهم عن قرب، ونطمئن على أمورهم.

وأكمل: قد طلبنا من المسؤولين الصينيين أن يرى الشباب المسلم هناك حرص الدولة على حماية معتقدهم وشعائرهم التي يغارون عليها، كما طالبنا المسلمين هناك بالبر بوطنهم والحفاظ عليه، وأن يتكاتفوا جميعا ضد من يريد ترويع الآمنين وإرهاب الناس.

الدكتور أسامة الأزهري قادة العالم الإسلامي عيد غا الازهري إمامة الصلاة زيارة الأزهري لدولة الصين مقاطعة شينجيانج

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