غدا.. افتتاح معرض «أهلا رمضان» في استاد المنصورة بتخفيضات تتخطى 30%

يفتتح الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وأحمد رعب، رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية، غدا الأحد، معرض "أهلا رمضان" للسلع الغذائية الأساسية داخل ستاد المنصورة الرياضى، والذى تنظمه الغرفة التجارية بالدقهلية بالتعاون مع الأجهزة المعنية، ليشمل كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة تتخطى ال 30%، بالتنسيق مع الغرفة التجارية و الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية.

وقال أحمد رعب، رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية، إن المعرض يأتي تنفيذا لتوجيهات أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، بتبكير معارض “أهلًا رمضان” بالمحافظات لتوفير كافة السلع للمواطنين بأسعار منخفضة تقل عن السوق، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتوفير كافة السلع الأساسية للمواطنين بالكميات الكافية بأسعار مخفضة تخفيفا عن المواطنين حيث قد تتخطى نسبة التخفيضات فى بعض السلع ٣٠%، لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الاستهلاكية بالكميات الكافية لتلبية الاحتياجات الجماهيرية.