السبت 14 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخماد حريق شقة سكنية بمنطقة المطبعة بشارع فيصل

حريق شقة
حريق شقة

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا نشب داخل شقة سكنية بشارع يوسف الأمين من شارع الصفا والمروة بمنطقة المطبعة فيصل بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب المحافظة دون وقوع إصابات.

تلقى المقدم أحمد عصام، رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها بنشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع يوسف الأمين من شارع الصفأ والمروة بمنطقة المطبعة فيصل بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الحماية المدنية حريق يوسف الأمين المطبعة فيصل

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