مصرع 3 أشخاص فى حريق صوبة مبيت أفراد بمنشأة القناطر

لقي 3 أشخاص مصرعهم في حريق نشب داخل صوبة مبيت أفراد تابعة لجمعية الحسين الزراعية بقرية بني سلامة بدائرة مركز منشأة القناطر، شمال محافظة الجيزة.

البداية بتلقي المقدم محمد الجوهري، رئيس وحدة مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل صوبة مبيت أفراد تابعة لجمعية الحسين الزراعية بقرية بني سلامة بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ5 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق، وتمت السيطرة على الحريق الذي خلّف وراءه 3 وفيات، هم كل من: "غازي علاء إبراهيم" 19 سنة، "صالح حسن السويري" 28 سنة، "حسن إبراهم البرقي" 34 سنة، وما زالت الجثث بمكان الحريق لحين مناظرة النيابة العامة.

وجارٍ الوقوف على ملابسات وتفاصيل الحريق، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.