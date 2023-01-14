السبت 14 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ قنا يتابع تنفيذ خط طرد الصرف الصحي البديل بـ«الصالحية»

محافظ قنا
محافظ قنا

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اليوم السبت، اجتماعًا بمكتبه، وذلك لمتابعة ما تم تنفيذه في مشروع خط طرد الصرف الصحي الاحتياطي لمحطة المعالجة الرئيسية بمنطقة الصالحية، والذي يتم تنفيذه لاستخدامه كبديل فى حالة حدوث كسر مفاجئ بخط الطرد الرئيسى الموجود حاليًا.

جاء ذلك بحضور  حسام حموده السكرتير العام للمحافظة، والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، والمهندس أشرف عبدالسلام وكيل وزارة الكهرباء، وممثلى شركات الاتصالات والغاز، وممثلى مديرية الطرق والنقل. 
ومن جهته، أوضح محافظ قنا، في بيان اليوم السبت، أن خط الطرد الإحتياطى سوف يتم تنفيذه بطول 6 كم ، وقُطر 1000 ملم ، بتكلفة مالية تصل إلى 200 مليون جنيه، باستخدام مواسير البولي ايثيلين المضغوط، والتي تتميز بالعمر الافتراضي الطويل وسرعة التركيب.

كما أنها لا تحتاج إلى وصلات كثيرة ومقاومة عالية للتآكل نتيجة المواد الكيميائية ولا تتعرض للصدأ فضلا عن أن الجدار الداخلي مستوي و بالتالي تتعرض الأنابيب لأقل نسبة من الترسّبات، مشددا على مسئولى قطاعات المرافق بسرعة الانتهاء من إنشاء الخط، وتذليل كافة التحديات التي قد تعترض أعمال التنفيذ.

ئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي 200 مليون جنيه اشرف الداودي الانتهاء الداودي محافظ قنا الرئيسية

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