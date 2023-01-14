تشكيل اتحاد جدة.. حجازي وطارق حامد أساسيان أمام الباطن بالدوري السعودي

أعلن نونو سانتو، المدير الفني لفريق اتحاد جدة السعودي، تشكيل فريقه الرسمي استعدادًا لمواجهة الباطن في بطولة الدوري السعودي.

ويحل فريق اتحاد جدة، المحترف ضمن صفوفه الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد، ضيفًا على نظيره الباطن، على ملعب "نادي الباطن"، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري السعودي.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة اتحاد جدة ضد الباطن في الدوري السعودي، في الساعة الثانية والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

وشهد التشكيل الرسمي لفريق اتحاد جدة، تواجد الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد أساسيًان استعدادًا لمواجهة الباطن في الدوري السعودي.

تشكيل اتحاد جدة الرسمي استعدادًا لمواجهة الباطن في الدوري السعودي

وجاء تشكيل اتحاد جدة الرسمي استعدادًا لمواجهة الباطن، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: جروهي

خط الدفاع: مهند الشنقيطي - أحمد حجازي – حمدان الشمراني - عمر هوساوي

خط وسط الملعب: طارق حامد – عوض الناشري

خط وسط الهجوم: رومارينيو - برونو هنريكي - هيلدر كوستا

في خط الهجوم: عبد الرزاق حمدلله

وكان طارق حامد قد غاب عن مباراة اتحاد جدة أمام الشباب، التي أقيمت يوم الاثنين الماضي، ضمن منافسات الجولة الماضية من الدوري السعودي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، بينما تواجد أحمد حجازي أساسيًا في المباراة.

ويخوض الفريقان المباراة رغبة في تعويض خسارتيهما في الجولة السابقة، إذ سقط الشباب خارج قواعده أمام الوحدة، وفاز الهلال على الاتحاد في عقر دار الأخير.

ويتواجد فريق اتحاد جدة حاليًا في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 25 نقطة، خلف كل من النصر المتصدر برصيد 29 نقطة، وأندية الشباب والهلال والتعاون أصحاب المركز الثاني والثالث والرابع برصيد 26 نقطة لكل منهم.

بينما يتواجد فريق الباطن حاليًا في المركز السادس عشر والأخير في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد نقطتين فقط.