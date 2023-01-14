السبت 14 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكتب خانة

«أسرار الحياة الاجتماعية فى مصر القديمة».. كتاب جديد لعالم الآثار حسين عبدالبصير

أسرار الحياة الاجتماعية
أسرار الحياة الاجتماعية في مصر القديمة

في كتابه الجديد "أسرار الحياة الاجتماعية في مصر القديمة"، يأخذنا عالم الآثار الدكتور حسين عبدالبصير في رحلة مثيرة ومتميزة داخل دهاليز وكواليس الحياة الاجتماعية في مصر القديمة، فندخل بسهولة واستمتاع إلى عالم أسرار الحياة الاجتماعية في مصر القديمة.

نتعرف على نعرمر وحور عحا، ونعرف قصة الصراع مع نِحسي، وحكاية تهريب الأبنوس، والصراع في إقليم واست، والصراع مع ساوت، ونعرف من هو حور ماخت، ونِمتي نَخت، ورَع حُتب، ونحضر قضية طلاق، وقضية اعتداء قضية سرقة في محاكم مصر القديمة.

كما نعرف كيف كانت الأسرة وحقوق المرأة والزواج والطلاق والحرف والأرقام، والكثير غيرها، في مصر القديمة، في رحلة عبر سحر الحياة الاجتماعية في مصر القديمة، والحياة الاجتماعية في مصر القديمة كما يجب أن يعرف الجميع.

ومن المعروف أن الدكتور حسين عبدالبصير هو عالم آثار وروائي وكاتب مصري، حصل على درجة الليسانس في الآثار المصرية القديمة من كلية الآثار بجامعة القاهرة، ودرجتي الماجستير والدكتوراه في الآثار المصرية القديمة وتاريخ وآثار الشرق الأدنى القديم في جامعة جونز هوبكنز بالولايات المتحدة الأمريكية.

وله عدد كبير من الروايات والقصص والكتب والمقالات المشهورة محليًّا وعالميًّا، ويشغل الآن منصب مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية.

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