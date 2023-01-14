بدء تصوير فيلم «حياة النفوس» عن الحياة فى العصرين الأموى والفاطمى

تقرر بدء تصوير الفيلم القصير "حياة النفوس"، الذي يتناول قصصًا من واقع الحياة في العصرين الأموي والفاطمي، بداية فبراير المقبل في عدد من المواقع الأثرية التي تناسب المرحلة التاريخية.

وقال الفنان الشاب أحمد جوحي، أحد أبطال الفيلم، إن فكرة الفيلم تدور حول إعادة قراءة التاريخ الإسلامي من منظور حديث من خلال تقديم العادات والتقاليد ممزوجة بالواقع الحالي بطريقة سرد مختلفة.

وأضاف جوحي أن التجربة تعد غريبة ومغامرة له وللمشاركين في الفيلم، خاصة أن معظمهم من الوجوه الجديدة والهواة، حيث يعتمد المخرج عبدالله السيد خلالها، على قصة من واقع التاريخ الاسلامي القديم لكن بمنظور حديث.

وأشار إلى أن التحدى الكبير الذي يواجهه صناع الفيلم والمشاركون فيه أنهم يتناولون قضية كبيرة ومهمة تبرز الوجه الحضاري للتاريخ الإسلامي في إطار عمل سينمائي قصير يتم تنفيذه بإمكانيات بسيطة.

وأعرب جوحي عن أمله في خروج الفيلم بالمستوى اللائق ليقدم صورة مشرفة للتاريخ الإسلامي ولصناعة الفيلم القصير في مصر، معربًا عن أمله أن يتم عرضه في عدد من المهرجانات الدولية، لتصل عاداتنا وتقاليدنا بشكل درامي معبر لكل العالم.