السبت 14 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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أبو سنة: دراسة تطوير محمية الدبابية ووضعها على خريطة السياحة البيئية بالأقصر

جريدة الدستور

شارك الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في فعاليات الجلسة الرئيسية للمؤتمر السنوي الثالث للاستدامة وينظمه اتحاد الصناعات بالتعاون مع مؤسسة الأورمان بمحافظة الأقصر والمقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور وزراء التضامن والمالية والزراعة والهجرة خلال الفترة من ١٢ إلى ١٥ يناير تحت عنوان «عن شراكات الأعمال نحو حلول مستدامة أكثر كفاءة».

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وأوضح «أبو سنة» أن المؤتمر يستهدف إبراز دور الاستدامة في تعزيز تنافسية المؤسسات الاقتصادية ورفع الإنتاجية وتعزيز الشراكات الاقتصادية والتنموية لتطبيق مبادرات المسؤولية المجتمعية للشراكات لتحقيق الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية، كما يناقش المؤتمر دور المجتمع المدني في مواجهة التأثير السلبي لتغير المناخ الاجتماعي والاقتصادي على الفئات الضعيفة وكذلك دور التمويل في مختلف جوانب التحول الأخضر.

وعلى هامش مشاركته بالمؤتمر قام الدكتور على ابو سنه الرئيس التنفيذي بزيارة لفرع جهاز شئون البيئة في محافظة الأقصر والاجتماع بالعاملين بالفرع والاطلاع على خطة العمل به.

كما قام الرئيس التنفيذي بزيارة إلى محمية الدبابية بهدف دراسة سبل تطوير محمية الدبابية وإزالة كافة العقبات لوضعها على خريطة السياحة البيئية بمحافظة الاقصر حيث رافقه أثناء الزيارة الدكتور إكرامي الاباصيري مدير عام محميات المنطقة الجنوبية والبيولوجي محمد عبد الغني مدير محمية الدبابية، وقد

ووجه الدكتور علي أبوسنة العاملين بالمحمية لوضع دراسة مناسبة للمشروعات الاستثمارية التي يمكن تنفيذها بالمحمية بما يتلائم مع المقومات الطبيعية الموجودة والحفاظ عليها.

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وأوضح الرئيس التنفيذي أن منطقة الدبابية تقع في التتابع الرسوبي للجبل الشرقي والمطل على قرية الدبابية بمركز إسنا- محافظة الأقصر وهى ذات أهمية عالمية لكونها تمثل قطاع جيولوجي عياري دولي 
. (GSSP) Global Stratotype Section and point ويقدر بنحو (50 الى 55 مليون سنة) وهي تلك الفترة التي ظلت أحداثها الجيولوجية مجالاً للبحث من علماء الحفريات والطبقات نظرا لأهميتها في إحداث تغيرات جيولوجية وحياتية ومناخية دولية بالكرة الأرضية وكذلك عدم توافر تتابع طبقي كامل على وجه الكرة الأرضية ممثلا لهذه الأحداث تمثيلا كاملاً.

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