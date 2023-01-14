السبت 14 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

مراجعة نهائية لمادة الدراسات قبل امتحان الصف الرابع الابتدائي 2023

الصف الرابع الابتدائي
الصف الرابع الابتدائي 2023

مراجعة نهائية لمادة الدراسات قبل امتحان الصف الرابع الابتدائي 2023 من ضمن الموضوعات التي تصدرت مؤشرات البحث من قبل الكثير في الساعات الأخيرة.

وترتفع عمليات البحث بشكل مستمر على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر الموقع الأكثر شهرة واستخدامًا “جوجل” من قبل أولياء الأمور وطلاب الشهادة الابتدائية لعام 2023 لمعرفة كل ما هو يخص مراجعة نهائية لمادة الدراسات قبل امتحان الصف الرابع الابتدائي 2023.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، النماذج الاسترشادية لامتحانات طلاب الصف الرابع الابتدائي، وذلك حتى يتم تدريب الطلاب على شكل أسئلة المنهج الجديد للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2022، من خلال هذا الرابط الإلكتروني أضغط هنا.

وتزامناً مع اهتمام العديد من  أولياء الأمور وطلاب الشهادة الابتدائية لعام 2023 بكافة انحاء محافظات جمهورية مصر العربية للحصول على رابط المراجعة النهائية لمادة الدراسات، يرصد لكم موقعنا “الدستور” في السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها العديد مؤخراً لمعرفة رابط مراجعة نهائية لمادة الدراسات قبل امتحان الصف الرابع الابتدائي 2023، وذلك وفقاً لبيانات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

مراجعة نهائية لمادة الدراسات قبل امتحان الصف الرابع الابتدائي 2023

ومن أمثلة الأسئلة الواردة في الاختبارات المرفقة بالأسفل ما يلي:

س1: (أ) ضع خطا تحت الإجابة الصحيحة فيما يلي:

1- يتسبب حرق قش الأرز في تلوث ........ (التربة – المياه – الصحراء)

2- تخلو مصر من البيئة .......... (الزراعية – الصحراوية – القطبية – الساحلية)

(ب) اكتب نتيجة واحدة لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.

س2: (أ) اكتب كلمة صواب أو كلمة خطأ أمام كل عبارة:

1- تعد بحيرة السد العالي من البحيرات الطبيعية في العالم ( )

2- إذا أردت الذهاب في رحلة إلى البحر الأحمر فعليك الاتجاه إلى غرب مصر ( )

3- تستخدم الأقمار الصناعية في التقاط الصور الجوية ( )

4- كلما زاد عدد السكان في المدينة زادت نسبة تلوث الهواء بها ( )

5- يساعد الاهتمام بالحرف اليدوية على ازدهار الاقتصاد المصري ( )

(ب) حدد اثنين من السلوكيات المعبرة عن احترامك لعلم مصر.

(ج) حدد أوجه الشبه والاختلاف بين الموارد المتجددة والموارد غير المتجددة مستخدما بنك الكلمات (لا تنفد – موارد طبيعية – التربة – الحديد – المياه – البترول – الشمس – المنجنيز).

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مراجعة نهائية لمادة الدراسات امتحان الصف الرابع الابتدائي امتحان الصف الرابع الابتدائي 2023 أسئلة المنهج الجديد للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي طلاب الشهادة الابتدائية مراجعة نهائي مادة الدراسات محمد حمدى زكى

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