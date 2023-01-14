ضبط مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية بالشرقية وبحوزته 2 طن

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

ضبط "مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية– بمحافظة الشرقية".. وبحوزته كمية قدرها "2 طن أسمدة زراعية" معبأة داخل شكائر دون بيانات "مجهولة المصدر" وغير مطابقة للمواصفات القياسية وذات أثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المزارعيين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.