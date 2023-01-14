السبت 14 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إدارة الحرب الكميائية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة الفيوم

الدكتور ياسر مجدى
الدكتور ياسر مجدى حتاتة رئيس جامعة الفيوم

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية والعملية ودعم الأنشطة البحثية بين القوات المسلحة ومختلف الجامعات المصرية لتحقيق أقصى درجات التعاون المثمر فى شتى المجالات العلمية.

قام كلاً من اللواء أح عبدالحميد سيد أحمد مدير إدارة الحرب الكميائية والأستاذ الدكتور ياسر مجدى حتاتة رئيس جامعة الفيوم بتوقيع بروتوكول تعاون بهدف تحقيق الإستفادة المتبادلة من الكوادر العلمية والفنية ومنظومات التحاليل المعملية والبحثية لكلا الجانبين بما يسهم فى مواكبة التطور المتلاحق فى مختلف المجالات وذلك من خلال تنفيذ دورات تدريبية وندوات ومؤتمرات وورش عمل وزيارات ميدانية مشتركة لتعظيم الإستفادة من الخبرات فى المجالات ذات الاهتمام المشترك .

وحضر مراسم توقيع البروتوكول عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من مسؤولي جامعة الفيوم .

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