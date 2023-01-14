السبت 14 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القوات المسلحة تبرز إنجاز لاعبيها التاريخى فى كأس العالم للشباب لسيف المبارزة

لاعبى المؤسسة العسكرية
لاعبى المؤسسة العسكرية الرياضية

حقق اللاعب المتميز محمد السيد سامي، لاعب المؤسسة العسكرية الرياضية، الميدالية الذهبية ببطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة لسلاح سيف المبارزة "فردي"، والتي نظمت فعالياتها بدولة إيطاليا وتنافس خلالها 246 لاعبًا من 36 دولة.

اللاعب محمد السيد سبق وتوج بالميدالية الذهبية بدورة ألعاب البحر المتوسط في وهران بالجزائر، ما أسهم في حصوله على وسام الرياضة من الطبقة الأولى من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

كما حقق اللاعب محمد السيد إنجازًا آخر، مع أبناء المؤسسة الرياضية العسكرية محمد ياسين ويوسف شامل ومحمود السيد، المشاركين ضمن قوام المنتخب المصري المشارك بالبطولة ذاتها، بحصولهم على الميدالية الذهبية لسلاح سيف المبارزة "فرق"، بعد الفوز في المباراة النهائية على المنتخب المجري بالمسابقة التي شارك بها 27 فريقًا مثلوا 27 دولة.

وبذلك التتويج أصبح المنتخب المصري في إنجاز تاريخي متصدر التصنيف العالمي للفرق في رياضة سيف المبارزة.

وتقدمت القوات المسلحة بالتهنئة للاعبين الذين أبرزوا النموذج المشرف للشباب المصري القادر على تحقيق الألقاب والنجاحات المتميزة بكل المحافل التى يشاركون بها.

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وائل لطفي

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