تعرف على احتفالات الكنيسة في فبراير

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 21 يناير2023 للاحتفال بعيد عرس قانا الجليل.

ويعد عيد عرس قانا الجليل لعام 2023 هو من الأعياد السيدية الصغرى بالكنيسة وفقًا للسنكسار.

ويعد هذا العيد هو تذكار أول معجزة قام بها السيد المسيح بحياته وفقًا للكتاب المقدس، وقام خلالها بتحويل الماء إلى خمر غير مسكر، كما بارك أيضا سر الزواج.

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في فبراير 2023، للاحتفال بأكثر حدث والذي يأتي على رأسهم صوم يونان.

وفي هذا التقرير نستعرض أبرز احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في شهر فبراير 2023: -

وتستعد الكنيسة القبطية في فبراير 2023 لبدء صوم يونان، إذ تبدأ الكنيسة الصوم صباح الاثنين 6 فبراير 202، ويستمر لمده ثلاث أيام لينتهي بفصح يونان، والذي يحل في الخميس 9 فبراير 2023.

تقيم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في صوم يونان أو ما يعرف بصوم نينوي لعام2023، القداسات اليومية، وتقيم أكثر من قداسًا على مدار اليوم لمشاركة أكبر قدر من الشعب القبطي في قداسات الكبير.

كما تتأهب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في شهر فبراير2023، للأحتفال بعي دخول السيد المسيح الهيكل، وذلك الاربعاء 15 فبراير 2023

ويعد عيد دخول السيد المسيح الهيكل أحد الأعياد السيدية السبعة الصغرى، وتعود قصته إلى أنه في اليوم الأربعين لميلاد السيد المسيح أخذته العذراء مريم ومعها يوسف النجار، وذهبا به إلى الهيكل ليصنعا له حسب عادة الناموس ولكي يقدِّما عنه الذبيحة المطلوبة حسب مقدرتهما.

وكان في الهيكل كاهن شيخ اسمه سمعان، وكان بارًا تقيًا، وعندما دخلا بالطفل ليصنعا له حسب عادة الناموس أخذه سمعان على ذراعيه وبارك قائلًا: "الآن يا سيد تطلق عبدك بسلام".

كما تتأهب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لبدء الصوم الأربعيني المقدس، في الاثنين 20 فبراير 2023

ودُعيّ بالصوم الكبير لأنه يحتوي على 3 أصوام، هي أسبوع الاستعداد والأربعين يومًا المقدسة التي صامها السيد المسيح صومًا انقطاعيًا، وأسبوع الآلام ويمتد إلى 55 يومًا، وهو صومًا من الدرجة الأولى لا يتناول فيه السمك مثل صوم الميلاد.

نشأة الصوم الكبير؟

ويختلف موعد هذا الصوم من عام إلى آخر بحسب تاريخ يوم عيد القيامة المجيد يحدد عيد القيامة كل عام بحيث لا يأتي قبل يوم ذبح خروف الفصح أو معه، وبحيث لا تعيد الكنيسة مع اليهود بل يتم الاحتفال في يوم الأحد التالي لكي يتم الاحتفاظ برمزية أيام الجمعة العظيمة، وأحد القيامة.

◄ الأعياد السيدية

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كل عام بـ14 عيدًا سيديًا، أي تخص السيد المسيح وحياته، ولسهولة تصنيفها تم تقسيمها إلى 7 أعياد كبيرة، و7 أعياد صغيرة.

وتشمل الـ7 أعياد الكبيرة: «البشارة 29 برمهات، وعيد الميلاد والذي يحل في 7 يناير من كل عام، وعيد الغطاس والذي يحل في 19 يناير من كل عام، وعيد الشعانين الأحد السابع من الصوم الكبير، وعيد القيامة الأحد الثامن من الصوم الكبير، والصعود اليوم الأربعين من القيامة، وعيد العنصرة اليوم الخمسين من القيامة».

أما عن الأعياد السيدية الصغرى، فتشمل: «عيد الختان 6 طوبة، وعيد دخول السيد المسيح الهيكل 8 أمشير، وعيد دخول السيد المسيح أرض مصر 24 بشنس، وعيد عرس قانا الجليل 13 طوبة، التجلي 13 مسرى، وخميس العهد، وأحد توما الثامن من القيامة».