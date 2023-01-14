«من قلب ريف مصر.. رسائل حب من أهالينا الطيبين لـdmc» فى عيد ميلادها الـ6

عرضت قناة dmc تقريرا بعنوان: «من قلب ريف مصر.. رسائل حب من أهالينا الطيبين لقناة dmc في عيد ميلادها السادس».

وقال أحد المواطنين بالريف المصري: «القناة كويسة وبرامجها كويسة، وربنا يديمهم في نجاح»، وقال مواطن آخر: «كل سنة وكل اللي في القناة طيبين، ودايمًا القناة في نجاح، ومصر بخير».

سنة سعيدة على مصر كلها

وقال مواطن آخر: «دي إم سي أحلى قناة، وسنة سعيدة على مصر كلها، ونفسي تعملولنا برامج عن الزراعة».

وتبدأ شبكة دي إم سي بعد قليل، احتفالها السنوي بعيد ميلادها الموافق 14 يناير من كل عام، وقبل 6 سنوات انطلقت شبكة dmc الموجهة لكل أفراد الأسرة المصرية بخطة برامجية ودرامية شديدة التميز أتت ثمارها عاما بعد عام ليمتد جمهور الشبكة إلى كل أنحاء الوطن العربي.

ويأتي الاحتفال السنوي هذا العام بشكل مبهر بعد عامين من توقف التقليد السنوي بسبب كورونا، حيث أعلنت الشبكة عن سلسلة من المفاجآت خلال اليوم المفتوح للاحتفالية من خلال مسابقات للجمهور وجوائز عينية كبيرة مقدمة على رأس الساعة.