السبت 14 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الفريق أسامة عسكر يتفقد عناصر القوات المسلحة ومشروعات تنموية فى شمال سيناء

الفريق أسامة عسكر
الفريق أسامة عسكر

تفقد الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عددًا من المشروعات التنموية التي تشرف القوات المسلحة على تنفيذها، والتقى بعدد من المهندسين والعمال المشرفين على المشروعات، مشيدًا بمعدلات الأداء التي يتم تنفيذها على أرض الواقع، كما التقى بعدد من شيوخ وعواقل وأهالي سيناء، مؤكدًا أنهم يمثلون خط الدفاع الأول يدًا بيد مع قواتهم المسلحة لصون مقدرات الوطن.

وتفقد رئيس أركان حرب القوات المسلحة منظومة التأمين على خط الحدود الشمالية الشرقية ومعبر رفح البري، واطمأن على سير العمل وإجراءات التأمين المتخذة، أعقبها المرور على عدد من الكمائن والنقاط الأمنية على الطرق والمحاور الرئيسية بمدن وقرى شمال سيناء، كما شاهد إحدى عمليات التفتيش والتمشيط بالقرى التى تم تطهيرها من العناصر الإرهابية بواسطة عناصر إنفاذ القانون بشمال سيناء، وقام بجولة تفقدية بمدينة الشيخ زويد التقى خلالها بعناصر وزارة الداخلية، وأشاد بجهودهم فى الحفاظ على الحالة الأمنية المستقرة، كما التقى برئيس مجلس المدينة الذي عبَّر عن تقديره لجهود القوات المسلحة والشرطة المدنية فى الحفاظ على الأمن، تلاها القيام بجولة تفقدية بشوارع وأسواق مدينة العريش واطمأن على عودة كل مظاهر الحياة إلى طبيعتها فى ظل المناخ الآمن الذى أصبحت تنعم به شمال سيناء.

وعلى هامش الزيارة، التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة بمحافظ شمال سيناء ومدير الأمن لاستمرار تنسيق الجهود بما يخدم طموح أبناء شمال سيناء فى الحياة الكريمة، كما التقى بعناصر قطاع تأمين شمال سيناء وأوصاهم بالحفاظ على مكتسبات ما تم الوصول إليه من حالة أمنية مستقرة، وأشاد بالروح المعنوية العالية لأبطال القوات المسلحة ومدى ما يتمتعون به من إرادة حقيقية للتضحية بكل غالٍ ونفيس من أجل حماية الوطن.

 ونقل الفريق أسامة عسكر تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لرجال الجيش الثاني الميداني، لما يبذلونه من جهود وتضحيات مكنت من استعادة الأمن والأمان وتهيئة المناخ الملائم للاستثمار والتنمية الشاملة بسيناء والحفاظ على إنجازات ومقدرات الوطن.

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