ضبط 17 بندقية آلي وخرطوش وذخيرة في حملة مكبرة بأسيوط

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة أسيوط.

أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: ضبط (24) قطعة سلاح ناري، عبارة عن (12 بندقية آلية- 5 بنادق خرطوش- طبنجة - 6 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (24 متهم "لعدد 9 منهم معلومات جنائية").

كما تم ضبط (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من المواد) بحوزة (4 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية")، وتنفيذ (420) حكم قضائى متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات.