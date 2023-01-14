السبت 14 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 17 بندقية آلي وخرطوش وذخيرة في حملة مكبرة بأسيوط

الأسلحة المضبوطة
الأسلحة المضبوطة

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة أسيوط.

أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: ضبط (24) قطعة سلاح ناري، عبارة عن (12 بندقية آلية- 5 بنادق خرطوش- طبنجة - 6 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (24 متهم "لعدد 9 منهم معلومات جنائية").

كما تم ضبط (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من المواد) بحوزة (4 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية")، وتنفيذ (420) حكم قضائى متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات.

إتخاذ الإجراءات القانونية الطلقات مختلفة الأعيرة بمديرية أمن أسيوط بنادق خرطوش في المواد المخدرة قطاع الأمن العام مركز شرطة أسيوط معلومات جنائية

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