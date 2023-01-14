تقرير إسبانى: الرحلات لمصر الأكثر طلبًا وتوقعات بازدهار السياحة فى 2023

قال موقع «elconfidencial digital» الإسباني إن مصر كانت أكثر الرحلات طلبًا في 2022 مع توقعات باستمرار الازدهار في قطاع السياحة 2023.

ازدهار السفر لمصر

وبحسب التقرير يوجد في العالم خيارات سياحية لا حصر لها، لكن السفر إلى مصر تجربة فريدة لا تضاهى، لا سيما وهي من أكثر الوجهات المطلوبة في عام 2022 ومن المقرر أن تصبح كذلك مرة أخرى في عام 2023.

فمصر هي واحدة من أعظم حضارات العالم القديم وهي موطن الأهرامات المصرية الشهيرة والتي تعتبر واحدة من عجائب الدنيا السبع وأضاف على ذلك كرم سكانها رائع وعدد لا حصر له من الأشياء للقيام بها.

معالم مصر

وقال فريق السفر في الموقع الإسباني إن مصر تعد من أكبر الدول في إفريقيا من حيث المساحة وجاذبيتها الرئيسية هي الأهرامات المصرية، ولكنها تحتوي أيضًا على العديد من المعابد حيث يمكنك أن ترى وتتخيل كيف كانت الحياة بالنسبة للفراعنة.

كما أن لديها نهر النيل الغني تاريخيًا، وهو الأكبر في القارة، وفي الوقت نفسه تتميز البلاد بمناخ جاف يتميز بارتفاع درجات الحرارة ومع ذلك، فإن لها شواطئ في الشمال على البحر الأبيض المتوسط ​​ومن الشرق على البحر الأحمر.

توصيات للسفر إلى مصر

توفر مصر العديد من الأماكن للزيارة، ولا بد من البقاء طويلًا حتى تستطيع رؤية كل المعالم، ففترة أسبوعين تكفي بالكاد لرؤية مناطق الجذب الرئيسية، كما دعا الموقع لزيارة القاهرة ووصفها بأنها مدينة الجمال رغم الازدحام المروري.

ونمت السياحة بشكل كبير في مصر بحسب التقرير على الرغم من أن أرقام القطاع لا تقارن بالفترة التي سبقت عام 2011، إلا أنه في عام 2022 كانت مصر أحد الوجهات الأكثر طلبًا في العالم.