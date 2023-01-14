السبت 14 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير إسبانى: الرحلات لمصر الأكثر طلبًا وتوقعات بازدهار السياحة فى 2023

القاهرة
القاهرة

قال موقع «elconfidencial digital» الإسباني إن مصر كانت أكثر الرحلات طلبًا في 2022 مع توقعات باستمرار الازدهار في قطاع السياحة 2023.

ازدهار السفر لمصر

وبحسب التقرير يوجد في العالم خيارات سياحية لا حصر لها، لكن السفر إلى مصر تجربة فريدة لا تضاهى، لا سيما وهي من أكثر الوجهات المطلوبة في عام 2022 ومن المقرر أن تصبح كذلك مرة أخرى في عام 2023. 

فمصر هي واحدة من أعظم حضارات العالم القديم وهي موطن الأهرامات المصرية الشهيرة والتي تعتبر واحدة من عجائب الدنيا السبع وأضاف على ذلك كرم سكانها رائع وعدد لا حصر له من الأشياء للقيام بها.

txt

أبرزها الأهرامات وبرج القاهرة.. أفضل الأماكن السياحية فى مصر لقضاء الـ«ويك إند»

 

معالم مصر

وقال فريق السفر في الموقع الإسباني إن مصر تعد من أكبر الدول في إفريقيا من حيث المساحة وجاذبيتها الرئيسية هي الأهرامات المصرية، ولكنها تحتوي أيضًا على العديد من المعابد حيث يمكنك أن ترى وتتخيل كيف كانت الحياة بالنسبة للفراعنة. 

كما أن لديها نهر النيل الغني تاريخيًا، وهو الأكبر في القارة، وفي الوقت نفسه تتميز البلاد بمناخ جاف يتميز بارتفاع درجات الحرارة ومع ذلك، فإن لها شواطئ في الشمال على البحر الأبيض المتوسط ​​ومن الشرق على البحر الأحمر.

 

توصيات للسفر إلى مصر

توفر مصر العديد من الأماكن للزيارة، ولا بد من البقاء طويلًا حتى تستطيع رؤية كل المعالم، ففترة أسبوعين تكفي بالكاد لرؤية مناطق الجذب الرئيسية، كما دعا الموقع لزيارة القاهرة ووصفها بأنها مدينة الجمال رغم الازدحام المروري.

ونمت السياحة بشكل كبير في مصر بحسب التقرير على الرغم من أن أرقام القطاع لا تقارن بالفترة التي سبقت عام 2011، إلا أنه في عام 2022 كانت مصر أحد الوجهات الأكثر طلبًا في العالم.

الرحلة مصر أكثر الرحلات طلبا الأداب محمد حمدى زكى قطاع السياحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

برامج المرأة.. والجدية المفقودة

الأكثر قراءة

«التعليم» تتيح تسجيل الترشيح لرؤساء ومراقبى لجان الثانوية العامة غدًا

إصابة مواطن سقطت عليه أسياخ حديد فى «يوسف الصديق» بالفيوم

ليست المرة الأولى.. لماذا يذكر إيلون ماسك مصر كثيرًا؟

عرض تابوت رمسيس الثاني في باريس لأول مرة منذ 1976

تحرير 565 مخالفات لقائدي دراجات نارية لعدم ارتداء «الخوذة»

البدوى: استراتيجية حقوق الإنسان رسمت طريقًا جديدًا لإعادة دور التنظيم النقابى العمالى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

المدافعون عن خراب العقل والروح

ماجد حبته

حفيدات عقبة.. بنات الشيطان

مؤمن المحمدي

راس السنة

محمد عبدالعزيز

الخير فينا فلا تقلقوا

د هند جاد

الثروة لا تغير الأشخاص.. ولكنها ترفع القناع

د. محمد عفيفي

أوروبا: تاريخ وحاضر «١»

حسين دعسة

رجال الملك الوصى الهاشمى.. وقوة الدولة الأردنية فى الأمم المتحدة

ماجد حبته

الصين توحد الأمريكيين!

صور

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

مباراة تعادل الأهلى والمصرى فى الدورى العام

محطة تل أبيب

المزيد

شخصيات برلمانية أردنية تستنكر ممارسات الاحتلال الإسرائيلى بالقدس

فلسطين: التطرف الإسرائيلى وضبابية الموقف الأمريكى سيكون لهما رد فعل مختلف

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على سحب المواطنة والإقامة من الأسرى