السبت 14 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

وكيل تعليم الوادى يتفقد لجان امتحانات أولى ثانوى

وكيل التعليم يتابع
وكيل التعليم يتابع اللجان الامتحانيه

تفقد الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم، مدارس موط الثانوية للبنات والشهيد أحمد المنسى العسكرية والمعصرة الثانوية بإدارة الداخلة التعليمية.

جاء ذلك لمتابعة سير منظومة العمل بأول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي، حيث اطمأن على انتظام الطلاب داخل لجان الامتحانات وحضور جميع المعنيين بالعمل، حيث يؤدى الطلاب اليوم الامتحان بمادتي اللغة العربية بالفترة الأولى، الجغرافيا بالفترة الثانية.

وأشار الدكتور جمال إلى أن الامتحان الإلكتروني من خلال استخدام أجهزة التابلت والأسئلة المقالية في وقت واحد، وهو الزمن المحدد للامتحان.

وحرص وكيل التعليم بالمحافظة على التحدث مع الطلاب، مشجعًا لهم ومحفزًا على ضرورة الجد والاجتهاد والاستذكار الجيد لتحقيق أفضل النتائج الإيجابية والمتميزة، ووجه خالص أمنياته لجميع طلاب المحافظة بالتوفيق والنجاح.

كما استأنف وكيل التعليم بالوادي الجديد جولاته التفقدية لمتابعة أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل، حيث أجرى جولة تفقدية لمتابعة منظومة العمل بمجموعة من مدارس إدارة الداخلة التعليمية.
وتضمنت الجولة مدارس المعصرة للتعليم الأساسي ونجيب محفوظ الابتدائية والإعدادية، حيث اطمأن من الطلاب على مستوى الامتحانات ووضوح الأسئلة وعدم وجود مشكلات قد تثير القلق، موجها بتوفير كافة سبل الراحة والرعاية والأجواء المناسبة للطلاب خلال فترة الامتحانات وأن نعمل جاهدين من أجل مصلحة الطالب هدفنا المنشود دائما.

وكيل وزارة التربية والتعليم الوادي الجديد جولة تفقدية المنسى العسكرية امتحانات الفصل الدراسي الأول استخدام أجهزة التابلت

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