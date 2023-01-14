السبت 14 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«اختلفوا على سعر خلاط الدُش».. تفاصيل مقتل سباك على يد عامل بعين شمس

جثة
جثة

كشفت تحقيقات النيابة بواقعة مقتل سباك على يد عامل، بعد نشوب مشاجرة بينهما بسبب الخلاف على حساب تركيب خلاط حنفية داخل شقته في دائرة القسم.

تفاصيل الواقعة بدأت بتلقى قسم شرطة عين شمس، بلاغا من الأهالى، بنشوب مشاجرة بين شخصين، أسفرت عن مقتل أحدهما، بانتقال رجال المباحث لمكان الواقعة، تبين وجود جثة لشخص بكامل ملابسه، يعمل سباكا، ملقاة على الأرض ومصاب بعدة طعنات متفرقة في جسده، والطرف الآخر المتهم عامل تم ضبطه وعرضه على جهات التحقيق.

بسؤاله حول الدافع وراء ارتكاب الجريمة، أكد نشوب مشاجرة بينهما بسبب الخلاف على حساب خلاط حنفية قام بتركيبه المجنى عليه، قام على اثراها بإخراج سلاح أبيض وطعنه في جسده حتى فارق الحياة.

كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا من أحد المستشفيات باستقباله شخص مصاب بعدة طعنات، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لكشف ملابسات الواقعة.

وتبين من خلال التحريات وفاة سبك فى العقد الرابع من عمره، بسبب دخوله فى مشاجرة مع عامل على حساب تركيب خلاط حنفية، وتم ضبط المتهم فى الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

مقتل سباك على يد عامل تركيب خلاط عين شمس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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