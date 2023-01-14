اليوم.. محاكمة المتهمين بالاعتداء على سيدة وهتك عرض شاب في شبرا الخيمة

تستكمل محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار أمير فايز حنا، رئيس المحكمة، اليوم السبت، محاكمة 4 متهمين بالاعتداء على سيدة وهتكوا عرض آخر بشبرا الخيمة.

كان المستشار أمجد المنوفي، المحامي العام الأول لنيابة جنوب بنها الكلية، قد أحال المتهمين، "وحيد.ا.س"، 47 سنة، عامل، "محمد. ع. ع"، 44 سنة، عامل، "محمد. س. ي"، 26 سنة، جزار، "صابر. ع. ع"، 38 سنة، عامل، إلى محكمة الجنايات بمحكمة استئناف طنطا "مأمورية شبرا الخيمة"، وذلك على خلفية التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية رقم 4796 لسنة 2022 جنايات قسم شبرا الخيمة المقيدة برقم 716 لسنة 2022 كلى جنوب بنها.

تفاصيل الواقعة

وأوضح أمر الإحالة أنه في غضون شهر ديسمبر 2021، بقيام المتهمين بمواقعة المجني عليها "ص. ر. ع" بغير رضاها وكان ذلك تحت تهديد أدوات "مطواة وكاتر"، وذلك بالدخول إلى مسكنها وأشهروا تلك الأسلحة في وجهها مهددين إياها بالإيذاء، وقاموا بتصويرها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما هتكوا عرض المجني عليه "ت. أ. ع" بالقوة والتهديد مستخدمين أدوات "كاتر، مطواة" وقاموا بتصويره عارياً مستخدمين هاتفه الجوال على النحو المبين بالتحقيقات.