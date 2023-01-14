السبت 14 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين بواقعة «كفن عين شمس» في مخالفات المباني

محكمة
محكمة

تواصل محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم السبت، محاكمة 8 متهمين في واقعة "فيديو الكفن بعين شمس"، لاتهامهم في 13 قضية مخالفات بناء.

يُذكر أن المتهمين في قضية كفن عين شمس، يحاكمون في عدة قضايا مختلفة أمام العديد من المحاكم، ومنها ترويع المواطنين، واستعراض القوة، وجرائم رشوة ونصب واحتيال.

وفي وقتٍ سابق، أسندت جهات التحقيق للمتهمين وآخرين في قضية تقديم الكفن بعين شمس، سبق الحكم عليهم، تهم استعراض القوة على عاملِينَ بمركب نِيليِّ يملكها المجني عليهم الثلاثة وروعوا مَن فيها وأتلفوها.

محكمة جنايات شمال القاهرة العباسية فيديو الكفن بعين شمس مخالفات بناء

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