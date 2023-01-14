السبت 14 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بعيد «الختان»

كنيسة
كنيسة

تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية اليوم السبت، بعيد "الختان"، وهو أحد الأعياد السيدية الصغرى، وتكون فيه الصلاة بالطقس الفرايحي.

وتقيم الكنائس المسيحية بالإيبارشيات المختلف القداسات بالتزامن مع عيد "الختان"، إذ يترأس أساقفة الإيبارشيات المختلفة صلوات قداسات عيد الختان المجيد، بمقر مطرانياتهم بمشاركة شعب وشمامسة وكهنة الإيبارشيات.

ماهو عيد الختان؟

و«عيد الختان» هو عيد سيدي صغير يخص ختان السيد المسيح بالجسد في لحم الغرلة حسب وصية الله المقدسة و«الختان» هو شريعة يهودية أملاها الله لخليله إبراهيم، والذي ميز بها شعبه عن بقية شعوب الأرض حينها، وهو من الشعائر المعروفة في اليهودية، وهو قطع لحم غرلة كل ذكر ابن ثمانية أيام وقد جعل هذا الطقس علامة عهد بين الله وإبراهيم الذي اختتن هو وأهل بيته وعبيده الذكور.

وكان الختان يقوم به عادة رب البيت أو أحد العبرانيين، وأحيانا الأم وقد ختن إبراهيم وهو في التاسعة والتسعين وإسماعيل وهو في الثالثة عشرة ثم تجددت سنة الختان لموسى فقضي ألا يأكل الفصح رجل أغرل وكان اليهود يحافظون كل المحافظة على هذه السنة وقد أهملوها أثناء رحلتهم في البرية على أنه عند دخول أرض كنعان صنع يشوع سكاكين من الصوان وختن الشعب كله. 

وكان مفروضًا على كل الغرباء الذين يقبلون الدخول في اليهودية أن يخضعوا لهذا الفرض مهما تكن أعمارهم.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بـ 28 عيدا خلال العام، وهى تنقسم إلى قسمين، وهما الأعياد السيدية الكبرى، والتي تخص السيد المسيح، وتعيش فيها الكنيسة أحداث تذكارا لأحداث أيام عصر السيد المسيح، من خلال الطقس الكنسي نعيش أحداث هذه المناسبات السيدية المهمة.

كما تستعد الكنائس القبطية الأرثوذكسية، للاحتفال بصلوات طقس عيد الغطاس المجيد، بمختلف الإيبارشيات في المحافظات.

إذ تقيم قداسات عيد الغطاس المجيد، مساء 18 يناير الجاري، بمختلف إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

على أن تحتفل الكنائس المسيحية بعيد الغطاس المجيد في 19 يناير الجاري.

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