السبت 14 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اتحاد مساجد فرنسا يقاضى كاتب بتهمة التحريض على الكراهية

مسجد بفرنسا
مسجد بفرنسا

زعم الروائي أن المسلمين يهددون أمن الفرنسيين غير المسلمين.

 

ورفعت الشكوى أمام محكمة نانتير في غرب باريس ضد مدير مجلة "فرون بوبيلير" ستيفان سيمون وضد ميشال ويلبيك ومؤسس المجلة الفيلسوف ميشال أونفراي، كما أشارت المحامية نجوى الحايت، وفق وكالة فرانس برس.

 

وموضوع الشكوى هو تصريحات ويلبيك بخصوص المسلمين التي وردت في مقابلة مع أونفراي ونشرت في مجلة "فرون بوبيلير".

 

وفي المقابلة، زعم الروائي أن المسلمين يهددون أمن الفرنسيين غير المسلمين، وصرّح فيها ميشال ويلبيك: "رغبة الفرنسيين الأصليين، كما يقال، ليست في أن يندمج المسلمون، بل أن يتوقفوا عن سرقتهم ومهاجمتهم. وإلا فهناك حلّ آخر، أن يغادروا".

 

كذلك، توقع وقوع "باتاكلان معاكس" في حقّ مسلمين، في إشارة إلى الهجمات الجهادية في 13 نوفمبر 2015 وهي الأسوأ في فرنسا على الإطلاق وخلفت 130 قتيلاً وأكثر من 350 جريحًا واستهدفت خصوصا مسرح باتاكلان في باريس.

 

وأقرّ الكاتب الأسبوع الماضي، أن بعض الفقرات في المقابلة تتسم "بالغموض"، وتحدث عن نسخة معدلة جديدة من تصريحاته الأولية التي ينتظر أن تنشر في كتاب.

 

من جهته، اعتبر رئيس اتحاد مساجد فرنسا محمد موسوي في بيان، أن "مسلمي فرنسا لا يفهمون أن ويلبيك يدرك من ناحية أن الفقرات المعنيّة غامضة ومن ناحية أخرى لا يتخذ أي إجراء لوقف نشرها".

 

وأضاف موسوي أن "اقتراحه باستبدالها في شكل كتاب مقبل لا يضع حداً لنشرها ولا يحمي المسلمين من تداعياتها".

 

بدوره، أعلن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية الذي نظم الأحد 8 يناير جلسة عامة، والذي يتولى موسوي رئاسته المشتركة المؤقتة، عزمه على رفع شكوى ضد ميشال ويلبيك.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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