زيلينسكى: القتال من أجل السيطرة على سوليدار لا يزال مستمرا

وجه كلمة شكر للقوات الأوكرانية التي تدافع عن سوليدار.



وقال زيلينسكي في كلمته اليومية عبر الفيديو مساء الجمعة: "الكفاح القوي من أجل دونيتسك مستمر.. والقتال من أجل باخموت وسوليدار وكريمينا وبلدات وقرى أخرى في شرق بلادنا لا يزال مستمرا".

ووجه زيلينسكي كلمة شكر للقوات الأوكرانية التي تدافع عن سوليدار وباخموت ضد الهجمات الروسية قائلا "الكثير من الشكر لمقاتلي وحدة كراكين على الأعمال الحاسمة التي قاموا بها لتدمير العدو في منطقة سواليدار".

وفي باخموت، وجه زيلينسكي التحية للكتيبة الدولية، وهي قوات تتألف من مقاتلين أجانب.

وفي هذه العملية، أعلنت "فاجنر" بشكل خاص الانتصار في البلدة، وعندئذ منحت وزارة الدفاع في موسكو النصر للقوات المرتزقة.

وعلق زيلينسكي على هذا الأمر قائلا إنهم يتشاجرون بالفعل مع بعضهم البعض بشأن من صاحب الفضل في التقدم التكتيكي، وهذا بالفعل إشارة واضحة على الفشل