كييف: تكلفة إعادة إعمار البنية التحتية فى أوكرانيا تتجاوز 127 مليار دولار

قالت نائبة وزير الخارجية الأوكراني، أمينة جباروفا، إن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمدنية الأوكرانية تجاوزت قيمتها 127 مليار دولار.

وأضافت خلال كلمة ألقتها في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول أوكرانيا: "وفقًا لآخر التقديرات التي لدينا، فإن الأضرار التي لحقت بالمدنيين الأوكرانيين والبنية التحتية الحيوية تتجاوز قيمتها 127 مليار دولار"، وأن إعادة إعمار أوكرانيا "ستكون من أكبر المشاريع الاستثمارية"، وفقًا لـ «روسيا اليوم».

وتابعت: "أصبحت أوكرانيا أكبر موقع بناء في أوروبا، التي توفر مجموعة واسعة من الفرص للشركاء الدوليين لاستخدام أفضل الممارسات في مجال الهندسة والبناء ونقل التكنولوجيا".

وأعلن رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، في وقت سابق، أن كلفة إعادة إعمار أوكرانيا تتجاوز 350 مليار دولار على الأرجح.