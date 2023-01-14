النيابة العامة البرازيلية تطلب التحقيق مع بولسونارو

طلبت النيابة العامة البرازيلية، من المحكمة العليا فتح تحقيق في حق الرئيس السابق جايير بولسونارو، بشأن مسؤوليته المحتملة في تخريب أنصاره لمؤسسات السلطة في برازيليا في الثامن من يناير.

وأوضحت النيابة العامة، في بيان، أن بولسونارو الموجود في الولايات المتحدة منذ نهاية ديسمبر، ويجب أن يخضع لتحقيق للاشتباه بأنه أحد "المحرضين المعنويين" على عمليات التخريب في مؤسسات وطنية في عاصمة البلاد، بعد أسبوع على تولي الرئيس اليساري لويس إينياسيو لولا دا سيلفا منصبه.