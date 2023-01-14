بطولة العالم لكرة اليد.. إثارة فى مجموعة مصر وتعادل عربى وتفوق للطواحين

شهدت المجموعة الثامنة من منافسات الدور التمهيدي لبطولة العالم لكرة اليد إثارة كبيرة في أولى مبارياتها والتي جمعت بين منتخبي تونس والبحرين.

وتعادل المنتخبان العربيان الشقيقان بنتيجة 27/27 في مواجهة مثيرة للغاية شهدت تبادل التقدم بين الفريقين على مدار أحداث اللقاء.

وحصل كلى المنتخبين على نقطة وحيدة في مستهل مشوارهما ببطولة العالم ليمنحا فرصة للدانمار بطل العالم من أجل تصدر المجموعة مبكرًا حال فوزه المتوقع على بلجيكا في المباراة التي تنطلق بعد قليل.

ومن المقرر أن ينضم المتأهلون الثلاثة عن هذه المجموعة للمتأهلين عن مجموعة مصر لتكوين مجموعة واحدة في دور المجموعات الرئيسي للبطولة.

وشهدت مجموعة مصر مباراة أخرى لا تقل إثارة بين منتخبي المغرب والولايات المتحدة الأمريكية لم تحسم أيضًا سوى مع صافرة النهاية.

وتأثر المغرب بغياب نجمه الحارس ياسين الإدريسي والذي أعلن اعتزاله مؤخرا ليخلف فراغا في دفاع أسود الأطلسي.

وفاز المنتخب الأمريكي على المغرب الشقيق بفارق هدف وحيد وبنتيجة 28/27 ليتصدر المجموعة مؤقتا في انتظار مواجهة مصر وكرواتيا التي تنطلق بعد قليل.

وفازت ألمانيا على قطر بنتيجة 31/27 في مواجهة قوية بالمجموعة الخامسة لتتصدر الماكينات مؤقتا في انتظا نتيجة المباراة الثانية التي تجمع بين الجزائر وصربيا.

وفي المجموعة السادسة حققت الطواحين الهولاندية فوزًا عريضًا على منتخب الأرجنتين بنتيجة 29/19، وتصدرت هولاندا التي تشارك في هذه البطولة بدعوة من الاتحاد الدولي هذه المجموعة انتظارًا للمباراة الثانية التي تجمع بين النرويج ومقدونيا الشمالية.