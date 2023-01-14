السبت 14 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أحمد صفوت: أنا مدمن أغاني مهرجانات .. و بحب أسمع رضا البحراوي

أحمد صفوت
أحمد صفوت

كشف الفنان أحمد صفوت تفاصيل ترشحه لمسلسل المشوار، قائلاً:"إن الأستاذ محمد ياسين، كنت قاعد معاه فلقيته بيكلمني عن الشخصية دي، فاتهبلت وكنت فرحان أوي". 

 

وأضاف أحمد صفوت خلال لقاءه ببرنامج سبوت لايت، المذاع عبر فضائية صدى البلد، الذي يقدمه الإعلامية شيرين سليمان، أنه كان متعجب من جرأة  الشخصية، معقباً:"كنت بقول لنفسي يا ترى الأستاذ محمد ياسين شايفني إزاي، طيب يا ترى أنا هعرف أعمل الدور زي ما هو عايز"، معقباً:"في النهاية كنت واثق بأنه لن يتركني أخرج للناس إلا بالصورة التي يريدها".

 

وأوضح الفنان أحمد صفوت، أن  المخرج الأستاذ محمد ياسين قال له، بأن أحمد صفوت فنان خواف، معقبا:"بالفعل دي حقيقة وأنا فنان خواف" 

 

وأشار إلى أن المخرج محمد ياسين استطاع أن يعرف ذلك بسبب خبرته الكبيرة في العمل معه، لافتاً إلى أن المخرج محمد ياسين قال له "سيب لي نفسك وملكش دعوة". 

 

وعن حقيقة سماعه لأغاني المهرجانات بسبب مسلسل المشوار، قال:" كنت بسمع أغاني المهرجانات قبل المسلسل، وكنت بنبسط لما أسمعها، لكن مكنتش مهتم بها خالص ومكنتش بدور عليها، وكان عالم شخصية "شامل" بعيد عني تماما". 

 

وتابع:"بحب كل ما هو شعبي، وبحب أغاني المهرجانات، وكل المزيكا بتاعتهم، أنا خلاص بقيت مدمن، وبحب أسمع رضا البحراوي وشيبه".

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