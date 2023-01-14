السبت 14 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الاقتصاد الألمانى: أزمة الطاقة تحت السيطرة

روبرت هابيك
روبرت هابيك

أكد وزير الاقتصاد وحماية المناخ الألماني روبرت هابيك، أن أزمة الطاقة تحت السيطرة، مشيرًا إلى أن الحكومة الفيدرالية اتخذت قرارات مهمة لتأمين إمدادات الطاقة في ألمانيا، وفي الوقت نفسه تعمل على تعزيز حماية المناخ، من خلال التخلص التدريجي المبكر من الفحم في منطقة تعدين الراين.

 

وقال وزير الاقتصاد الاتحادي - في تصريح، له- إن "الحرب الروسية على أوكرانيا" جعلت ألمانيا وأوروبا في أزمة طاقة حادة، وردت الحكومة الفيدرالية في وقت مبكر بعدد كبير من الإجراءات لضمان أمن الإمدادات، ومن أجل منع النقص الحاد في الغاز، هناك محطات طاقة إضافية تعمل بالفحم قيد الاستخدام.


وأشار إلى الحاجة لاستخدام الفحم مؤقتًا لتوليد الكهرباء، قائلاً : "إن الاستخدام المؤقت لمحطات الطاقة التي تعمل بالفحم لا يغير الهدف طويل الأجل للحكومة الفيدرالية، ومن الناحية المثالية لإكمال التخلص التدريجي من توليد الطاقة بالفحم بحلول عام 2030".


وأضاف أن الحكومة الفيدرالية اتفقت مع ولاية شمال الراين- وستفاليا ومرفق (RWE) على إنهاء عمل محطات الطاقة، التي تعمل بالفحم في نهر الراين بحلول عام 2030 قبل حوالي ثماني سنوات، مما كان مخططًا له سابقًا.

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