التفاصيل الكاملة لثانى حلقات الموسم الثانى من «الدوم» على «dmc»

انطلق مساء الجمعة، عبر قناة dmc، عرض ثاني حلقات الموسم الثاني من "الدوم"، برنامج المواهب الأكبر في مصر والوطن العربي، من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من جميع محافظات مصر بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وواصلت لجنة التحكيم المكوّنة من الدكتور محمد أبو الخير أستاذ الموسيقى والغناء والإعلامي شادي شاش وأحمد مبارك مدرب التمثيل، اختيار المتسابقين في المرحلة الأولى وتقييم عشرات المواهب من مدن الدلتا على مدار الحلقة، ما بين تمثيل وغناء وتقديم.

واستعرض البرنامج رحلة اكتشاف مواهب الموسم الثاني من جميع محافظات مصر وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، حيث تم استعراض حصاد الأشهر الماضية والجولات المختلفة في المحافظات المختلفة، وطبيعة الحلقات المقبلة من البرنامج لاكتشاف المزيد من المواهب في جميع الفنون.

وشملت الفواصل تقارير عن الفائزين في الموسم الأول أبرزهم سعد سمير من محافظة المنوفية، الفائز في الموسم الأول من "الدوم" فئة التمثيل، وشهاب كمال من الغربية، وأسماء الجمل من محافظة الدقهلية، الحاصلة على لقب نجمة الدوم 2022، والتي تحدثت مع الإعلامي شريف نور الدين عن كواليس مشاركتها بالموسم الأول، ولحظات الفوز، كما وجهت نصائح للمشاركين في الموسم الجديد.

أيضا استعرضت الحلقة الثانية تقارير عن أبناء محافظات الدلتا من المشاهير، في مقدمتهم الفنان أحمد زكي ابن مدينة الشرقية، والفنان محمد فوزي ابن محافظة الغربية، والإعلامية صفاء حجازي ابنة محافظة الدقهلية.

وتشهد النسخة الثانية من برنامج "الدوم" توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم، حيث يجوب "الدوم" جميع المحافظات، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

ويعرض الموسم الثاني على قناة dmc، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء، من تقديم شريف نور الدين ونهى درويش.