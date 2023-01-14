السبت 14 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المستشار الألمانى: ندعم إنشاء بنى تحتية مستقرة لقطاع الكهرباء فى العراق

المستشار الألمانى
المستشار الألمانى أولاف شولتز

أكد المستشار الألمانى، أولاف شولتز، دعم بلاده لإنشاء بنى تحتية مستقرة لقطاع الكهرباء فى العراق.

 

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك للمستشار الألماني مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في العاصمة الألمانية برلين، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع).


وقال شولتز إنه "تم الاتفاق على برنامج عمل للتعاون بين ألمانيا والعراق"، مؤكدا دعم بلاده لتنويع الاقتصاد ومصادر الدخل القومي في العراق.


وأضاف أن برلين تدعم تركيز الحكومة الجديدة في العراق على الإصلاحات الاقتصادية وتوفير فرص العمل"، ومشيرًا إلى إمكانية أن يكون العراق شريكًا في توريد النفط والغاز.


وبيّن المستشار الألماني أن "هناك شراكة طويلة الأمد بين سيمنز ووزارة الكهرباء العراقية"، معربا عن ترحيبه بتوقيع اتفاق بين وزارة الكهرباء العراقية وشركة سيمنز لتحديث المنظومة في العراق.


وعن التغير المناخي، قال المستشار الألماني إن العراق أحد البلدان المتأثرة بالتغير المناخي ويجب زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، موضحًا أنه ناقش مع رئيس الحكومة العراقية ملف الهجرة وكيف يمكن التعاون لإعادة المهاجرين العراقيين الراغبين بالعودة.


وبدوره، ثمّن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، دعم ألمانيا العسكري للعراق خلال حربه ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية العراقية قادرة الآن على دحر الإرهاب، ولا تحتاج إلى قوات قتالية من التحالف الدولي.


وقال السوداني، في المؤتمر المشترك مع المستشار الألماني شولتس، إنه "عقد سلسلة اجتماعات ولقاءات منذ أمس، كلها تؤسس إلى علاقة استراتيجية مع ألمانيا. ووضع البرنامج الحكومي أولويات منها مكافحة الفساد وتوفير فرص العمل"، مضيفًا أنه ناقش في ألمانيا طرح فرص استثمار الغاز المصاحب، مشيرًا إلى أن العراق لديه تجربة ناجحة مع شركة سيمنز وأنه أوضح رغبته في دخول شركات استثمارية أخرى إلى العراق.


ونوه بأنه تم منح تسهيلات للشركات من أجل تذليل المعوقات لدخولهم إلى العراق، مؤكدًا أن الحكومة في مراجعة مستمرة لتوفير بيئة جاذبة للشركات الاستثمارية.


ودعا السوداني الشركات، ومن ضمنها الألمانية، للاستثمار بمجال الغاز المصاحب والطبيعي، مضيفًا أن هناك العديد من المشاريع الاستراتيجية من بينها إنشاء ميناء الفاو وهو الأكبر في العراق، ولافتًا إلى أن الاتفاق مع شركة سيمنز هدفه تحسين عمليتي النقل والتوزيع وزيادة إنتاج الطاقة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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