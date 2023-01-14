السبت 14 يناير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس التونسى: لا رجوع إلى الوراء و الكلمة النهائية تعود إلى الشعب

الرئيس التونسى
الرئيس التونسى

أكد رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد أنه لا رجوع إلى الوراء أن الكلمة النهائية تعود إلى الشعب، جاء ذلك خلال حديثه مع عدد من المواطنين خلال جولته بشارع شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.. وأشار إلى ضرورة تطهير الدولة ومؤسساتها ممن يسعون إلى ضربها من الداخل ويعملون بكل الطرق على افتعال الأزمات لأن طريقهم لتأجيج الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية هو المس بالسلم الأهلي عبر احتكار السلع والبضائع وسحبها من الأسواق.

 

يذكرأن، قام الرئيس التونسي قيس سعيّد ، بإجراء جولة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس، وفقاً لما ذكرته قناة "نسمة" التونسية.

 

وجاءت جولة الرئيس قيس سعيد التي قام بها بعد ظهر اليوم، بالتزامن مع دعوة البعض بالتظاهر غداً ضد سعيد و قراراته الأخيرة.

 

ووفقاً لما تم إعلانه، فإن جولة الرئيس التونسي، شملت شارع الحبيب بورقيبة، و كذلك المدينة العتيقة بتونس العاصمة.

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وائل لطفي

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