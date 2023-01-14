تعرف على أرقام الأخطبوط كريم هنداوى فى مواجهة كرواتيا

حقق رجال منتخب مصر لكرة اليد فوزا عريضا على منتخب كرواتيا في مستهل مشاركة الفراعنة في النسخة الثامنة والعشرين من بطولة العالم والمقامة في دولتي بولاندا والسويد.

وفازت مصر على كرواتيا بنتيجة 31/22 في عرض قوي لكتيبة باروندو.

وكان كريم هنداوي (كاتونجا) أحد أبرز رجال موقعة كرواتيا حيث قدم أداءا قويا في الذود عن مرمى منتخب مصر ليساهم بقوة في تحقيق الفوز.

وقام هنداوي ب12 تصدي من أصل 34 تسديدة تلقاها مرماه بنسبة تصدي وصلت ل34% دون احتساب التسديدات التي جاءت خارج حدود المرمى.



وتصدى كاتونجا لرمية جزائية من أصل 3 رميات بنسبة بلغت 33%.

وكان علي زين نجم منتخب مصر قد حصل على جائزة رجل المباراة بعد تسجيل خمسة أهداف إلى جانب أدائه الدفاعي القوي.



وسجل محسن رمضان سبعة أهداف اعتلى بها سجل المسجلين في المباراة من كلى المنتخبين.

وتصدرت مصر مجموعتها مؤقتا بنقطتين وبفارق الأهداف أمام أمريكا التي فازت على المغرب بفارق هدف وحيد.