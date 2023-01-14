السبت 14 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

عمر الخلال: حلمى تجدد مع بداية الموسم الثانى من «الدوم»

عمر الخلال
عمر الخلال

عبر متشارك "الدوم" عمر محمد الخلال، ابن محافظة كفر الشيخ، عن حبه وشغفه الكبير لتمثيل المسرح، حيث كانت بدايته بمسرح المدرسة.

وأكد عمر محمد الخلال، خلال حواره لكاميرا "الدوم" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه لم يحالفه الحظ دخول كلية الفنون المسرحية، ولكن تجدد حلمه بعودة برنامج "الدوم" بنسخته الثانية.

بدأت حلقة تجربة الأداء من الموسم الثاني من مدينة المنصورة، لبرنامج "الدوم"، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، حيث تم اختيار المتسابقين من كل المحافظات، وبلغ عددهم 25 ألفًا، ليتم اختيار 95 منهم لخوض اختبارات البرنامج.

وتكونت لجنة التحكيم من أستاذ الإخراج المسرحي محمد أبو الخير، والإعلامي شادي شاش، ومدرب التمثيل أحمد مبارك، وفي الموسم الثاني تمت إضافة قسمي العزف الموسيقي، والفن التشكيلي  لتنضم إلى فئة التمثيل والغناء والتقديم التليفزيوني، ويقدم الموسم الحالي شريف نور الدين، ونهى درويش.

الدوم كفر الشيخ برنامج الدوم عمر محمد الخلال حب المسرح

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