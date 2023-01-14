فوز فريق شادى محمد للمرة الثانية على التوالى بـ«كابيتانو مصر»

أجريت مباراة اليوم بين فريق كابتن شادي محمد، وفريق كابتن طارق السيد وسط أجواء حماسية، حيث كان هناك حرص واضح من الفريقين على الفوز بالمباراة حتى لا يخسر أي من الفريقين اثنين من اللاعيبة.

واستطاع فريق كابتن شادي محمد الفوز بالمباراة بنتيجة 1/0، حيث استطاع فريق كابتن شادي محمد إحراز الهدف في نهاية الشوط الثاني من المباراة بواسطة اللاعب محمد أشرف.

وخرج من مباراة اليوم اثنين من فريق الكابتن طارق السيد، وهم اللاعب أحمد الماحي، واللاعب محمود فتحي.

ويُعد برنامج "كابيتانو مصر" الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشاريع الهامة التي تعول عليها كثيرًا الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، لاسيما في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولاته في المحافظات، لاكتشاف مواهب لدعم الكرة المصرية، وبرنامج "كابيتانو مصر" يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر والشرق الأوسط.