سعد سمير نجم «الدوم 2022»: «جيت أدعم إخواتى وأقولهم استمتعوا بالتجربة»

بدأت حلقة تجربة الأداء من الموسم الثاني من مدينة المنصورة، لبرنامج "الدوم"، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، حيث تم اختيار المتسابقين من كل المحافظات، وبلغ عددهم 25 ألفًا، ليتم اختيار 95 منهم لخوض اختبارات البرنامج.

وتكونت لجنة التحكيم من أستاذ الإخراج المسرحي محمد أبو الخير، والإعلامي شادي شاش، ومدرب التمثيل أحمد مبارك.

وفي الموسم الثاني تمت إضافة قسمي العزف الموسيقي، والفن التشكيلي لتنضم إلى فئة التمثيل والغناء والتقديم التليفزيوني، ويقدم الموسم الحالي شريف نور الدين، ونهى درويش.

وقال سعد سمير نجم الدوم في الموسم الأول 2022: "جيت من المنوفية للمنصورة عشان أدعم أخواتي في الموسم الثاني عارف قد إيه الموضع صعب عشان عيشته، حابب أقول بس استمتع بالتجربة، أيًا كان اللي حصل، ربنا هيوقفك على التقديم".