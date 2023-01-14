أبو الخير لمتسابقة بـ«الدوم»: مش لازم تغنى لأم كلثوم عشان تبينى حلاوة صوتك

بدأت حلقة تجربة الأداء من الموسم الثاني من مدينة المنصورة، لبرنامج "الدوم"، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، حيث تم اختيار المتسابقين من كل المحافظات، وبلغ عددهم 25 ألفًا، ليتم اختيار 95 منهم لخوض اختبارات البرنامج.

وتكونت لجنة التحكيم من أستاذ الإخراج المسرحي محمد أبو الخير، والإعلامي شادي شاش، ومدرب التمثيل أحمد مبارك.

وفي الموسم الثاني تمت إضافة قسمي العزف الموسيقي، والفن التشكيلي لتنضم إلى فئة التمثيل والغناء والتقديم التليفزيوني، ويقدم الموسم الحالي شريف نور الدين، ونهى درويش.

وقالت رقية عسكر من المنصورة عن فئة الغناء: "جيت عشان أكون نجمة الدوم لولا سعد جوزي مكنتش هقدم في الدوم".

ووجه لها الدكتور محمد أبو الخير رسالة قائلًا: "انتي أحلى كتير من صوتك، مش لازم تغني لأم كلثوم عشان تبيني حلاوة صوتك، أم كلثوم في حتة بس صوتك حلو في حتة تانية خالص".